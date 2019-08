14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie freut sich ohne Wenn und Aber auf ihre Hochzeit. Gregor ist selbst überrascht, wie entspannt er der Hochzeit mit Amelie entgegensieht. Irritationen schiebt er tapfer beiseite, bis ihm seine Gefühle im entscheidenden Moment einen Streich spielen. Für Frank fühlen sich seine aktuellen Erfolge ohne Hilli leer an. Er versucht, sich einzureden, dass ihm bloß die abwesende Yvonne fehlt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

André kommt der Verdacht, dass Lucy heimlich in leeren Hotelzimmern übernachtet. Lucy versucht zwar, Andrés Verdacht zu zerstreuen, doch der entdeckt schon wenig später einen neuen Hinweis. Natascha fliegt wie geplant nach Cannes, um dort wichtige Kontakte für Valentina zu knüpfen. Michael sorgt sich um seine angeschlagene Frau und befürchtet, dass sie nun erst recht krank wird.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt ist tief getroffen, dass Larissa sich nach ihrer Therapie von ihm distanzieren will. Er sucht verzweifelt Hilfe bei seinem Bruder. Ringo erkennt einmal mehr, dass er immer für Easy da sein will. Als er durch Vivien an ein altes Vorhaben erinnert wird, fasst er einen Entschluss. Als es Till gelingt, Britta und somit die Räumlichkeiten der Boutique für seine Agentur zu gewinnen, blickt er optimistisch in die Zukunft.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone muss sich von Vanessa schwere Vorwürfe gefallen lassen. Als eine Versöhnung mit ihr in weite Ferne rückt, ist ausgerechnet Richard ansprechbar. Weil Jenny nicht auf Maries Ultimatum eingeht und einer anderen Maries Rolle geben will, sieht Moritz sich zum Handeln gezwungen. Ronny hat Bedenken, die gehörlose Greta als Aushilfe in seiner Trinkhalle einzustellen. Doch dann erweist sich Greta als die genau richtige Kandidatin.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nachdem Baumbach ihnen ein Ultimatum gesetzt hat, suchen Paul, Nihat und Tuner Rat bei Gerner. Doch der teilt ihnen mit, dass sie einen Prozess verlieren würden. Als Baumbach die Buddies provoziert, bietet Tuner ihm die Stirn. Nina ist glücklich, dass Robert sein Projekt in Südafrika abgesagt hat und zurückgekehrt ist. Nina sorgt dafür, dass Robert fest bei "W&L" einsteigt. Und nicht nur das: Sie bietet ihm auch an, fürs Erste bei ihr zu wohnen.