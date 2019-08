14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hannes ist geschockt, dass Erika Lüneburg verlassen will. Doch statt seine Trauer zu zeigen, benimmt er sich merkwürdig, was auch Gunter und Merle auffällt. Frank gibt Dominik auf Leonies Bitte hin eine Chance. Er nimmt ihn zum ersten Mal ernst, als Dominik sich von ihm als Putzmann einstellen lässt - und den Job mit großem Einsatz erledigt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Jessica bemerkt, dass sie Henry Unrecht getan hat und entschuldigt sich bei ihm. Für Henry bietet sich später die Gelegenheit, mit Romy über die verfahrene Situation zu sprechen. Als Paul davon erfährt, verlangt er von Henry, sich aus seinen Privatangelegenheiten herauszuhalten. Christoph erfährt von Evas Zusammenbruch und eilt sofort zu ihr ins Krankenhaus. Allerdings verweigert Michael Christoph jegliche Information. Besorgt schlägt dieser deswegen bei den Sonnbichlers auf.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Paco nicht zu ihrer Verabredung erscheint, ist Leni enttäuscht. Doch als er auch über Nacht verschwunden bleibt, bekommt Leni es mit der Angst zu tun. Ringo verschweigt Easy seine Heiratspläne, nachdem Easy ihn mit seinem Kinderwunsch überfallen hat. Während Ringo wirklich keine Kinder will, freundet Easy sich immer mehr mit dem Gedanken an. Weil Roswithas Hausregeln alle in den Wahnsinn treiben, wenden sich die Hausbewohner an Robert.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny leidet unter der Gewissheit, dass Deniz sie mit Marie betrogen hat. Doch Marie sieht die Situation auch als Chance. Susanne bekommt das Gefühl, dass Nathalie Chiaras Fokus zu sehr von der Eisshow ablenkt. Sie beschließt, etwas dagegen zu unternehmen. Simone flirtet offensiv mit Niclas, um es Richard heimzuzahlen. Aber Niclas durchschaut ihr Spiel.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily ist gezwungen, das Kokosöl wieder in die Wohnung zu holen. Als Philip genervt reagiert, sucht sie einen Ausweg - und findet ihn in Nihat. Während Emily froh ist, das Zeug los zu sein, hat Nihat damit große Pläne. Katrin lässt Gerners Appell an sich abprallen. Doch seine Worte wirken nach. Als sie mitbekommt, wie Gerner mit Laura Frieden schließt, ist Katrin getroffen und lässt sich vor Yvonne zu einer unbedachten Aussage hinreißen.