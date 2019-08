14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anne und Ben wollen offen mit Annes Tablettenabhängigkeit umgehen. Er motiviert sie, vorsichtig mit dem Reduzieren der Tabletten zu beginnen. Doch als Anne in ihrem Rechts-Fall unter großen Druck gerät, nimmt sie eine doppelte Dosis und bricht in Bens Armen zusammen. Während Frank sich durch die Trennung von Yvonne erleichtert fühlt, will Yvonne es kaum akzeptieren. Sie ist am Boden zerstört.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Robert muss sich mit Evas Forderung auseinandersetzen. Als er sich alleine wähnt, überkommt ihn ein Moment der Schwäche. Ausgerechnet da taucht Valentina auf. Romys Worte wirken in Paul nach. Eine rührende Aktion von Jessica öffnet ihm schließlich die Augen, und er springt endlich über seinen Schatten.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Zu Noahs Einschulung schenkt Till ihm einen ganz besonderen Schulranzen mit Erinnerungswert. Doch auch Conor hat einen Schulranzen für Noah, den Noah deutlich vorzuziehen scheint. Vivien wird unwillkürlich eifersüchtig, als Tobias und Emilia sich gut verstehen. Als Sinas Periode ausbleibt, glaubt sie, schwanger zu sein. Während Bambi bereits dem Kind entgegenfiebert, fragt sich Sina, ob sie seine Freude teilen kann.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nathalie will sich Finn aus dem Kopf schlagen. Als sie aber seine Hilfe annehmen muss, macht ein Unfall diesen Plan zunichte. Michelle ist wieder in Topform. Um Niclas zu beweisen, dass sie die bessere Aeris ist, greift sie mit Hilfe ihrer Freunde zu einer drastischen Methode. Als Ingo und Steffi erfahren, dass eine Adoption langwierig wird, freunden sie sich mit der Idee einer Schwangerschaft mittels Samenbank an.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas kommt mit großen Plänen aus London zurück: Er will Musikproduzent werden. Die Abendschule hat er offenbar geschwänzt. Als Maren sich Sorgen macht, dass ihr Sohn sich mal wieder verrennt, geht das gründlich nach hinten los. Paul wird klar, dass er Emilys Entscheidung akzeptieren muss. Als er das Emily mitteilt, reagiert sie erleichtert - bis sie mitbekommt, dass Paul nicht weiß, ob ihre Beziehung unter diesen Umständen noch eine Zukunft hat.