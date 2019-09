14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Durch das Video von Dominik kommt Frank auf die Idee, ihn mit dessen eigenen Waffen zu schlagen. Laurenz unterstützt ihn dabei, eine Überwachungskamera in Franks Hotelzimmer zu installieren. Die Falle für Dominik steht. Hannes erteilt Cem eine Lehrstunde in Sachen Idealismus vs. Kapitalismus. Der gibt sich nach einer Tausch-Challenge reumütig geschlagen - nicht aber ohne das zurückeroberte Kochbuch, das Amelie so viel bedeutet.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Auf dem Dachboden der Sonnbichlers treibt ein Marder sein Unwesen. Während Henry als Tierschützer dafür plädiert, das trächtige Tier nicht zu vertreiben, nimmt Jessica die Sache selbst in die Hand und hat dabei ihre ganz eigene Methode. Als Henry davon erfährt, ist er fassungslos. Valentina ist froh, dass sich die Familie wieder zusammengerauft hat, und absolviert erfolgreich ihr Casting. Doch dann erfährt sie etwas, das ihre gute Laune trübt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Tobias' Libido ganz offensichtlich auf Vivien reagiert, streitet er vor seinen Freunden Gefühle vehement ab. Larissa emanzipiert sich ein weiteres Stück von Benedikt, indem sie seine finanzielle Unterstützung zurückweist. Doch wie wird sie ohne Papas Hilfe klarkommen? Als es Britta gelingt, sich wieder in Utes Wohnung einzuquartieren, denkt sie insgeheim nicht im Traum daran, sich an Utes Bedingungen zu halten.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Moritz hat am Morgen der Premiere einen bösen Traum. Doch er versucht ihn abzuschütteln, denn eigentlich soll dies der beste Tag in Michelles und seinem Leben werden. Ingo bekommt mit, dass Marie von Jenny bedroht wurde. Als er erfährt, warum das passiert ist, ist für Ingo klar: Daran ist vor allem Deniz schuld. Vanessa leidet unter der angespannten Situation in ihrer Familie. Sie ist dankbar, sich immer auf Christoph verlassen zu können.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily und Paul können nicht mehr unverkrampft miteinander umgehen, seit Paul sich ein Kind wünscht und Emily nicht. Zu allem Überfluss ist auch noch Pauls Ex-Freundin Eva zu Besuch. Emily lässt sich zu einer Kurzschlussreaktion hinreißen. Robert und Nina ziehen zusammen. Vor lauter Kistenschleppen hat Robert gar nicht auf dem Schirm, dass Nina um Mitternacht Geburtstag hat. Während er eine Überraschung plant, wird er selbst überrascht.