14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta ist schockiert, als sie erfährt, was hinter den Heiratsabsichten von Gregor steckte und greift durch, als Gregor Amelie durch seine bloße Anwesenheit zusetzt. Carla genießt derweil den lockeren Flirt mit Gregor, stellt aber Bedingungen für einen Neuanfang: Sie erwartet von Gregor vollkommene Offenheit! Cem erkennt, wieviel er beruflich noch von Gregor lernen kann und beschließt, weiter für ihn zu arbeiten. Sehr zum Missfallen von Amelie, wovon sich Cem aber nicht beeindrucken lässt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Henry gerät mit seiner Haltung zum Marderschutz mit Alfons aneinander. Da es auch Jessica mit dem Gestank nicht mehr aushält, fordert sie Henry spontan zu einer Wette heraus. Romy ernennt Lucy zu ihrer Hochzeitsplanerin. Als Paul scherzhaft zu Lucy sagt, dass er ohnehin nicht mehr daran glaubt, dass die Hochzeit jemals stattfinden wird, interpretiert Lucy diese Aussage völlig falsch. Es kommt erneut zum Streit zwischen Lucy und Paul.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Zu Conors Enttäuschung ist Eva nach einer emotionalen Liebeserklärung darum bemüht, diese vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Als Benedikt mitbekommt, dass Larissa im "Schiller" kellnert, kommt es zu einem Streit mit Ute. Eine Grundsatzdiskussion stellt ihre Beziehung auf die Probe. Nach Ringos Vorschlag herrscht bei Tobias und Vivien Gefühlschaos. Werden sie ihre Chance nutzen und endlich wieder einen Schritt aufeinander zu gehen?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ronny distanziert sich wegen des Ärgers um Chiara immer weiter von seinen Freunden. Doch dann macht er eine beunruhigende Entdeckung. Nathalie ist enttäuscht, dass Finn mit Svenja zur Premiere geht. Als Ben sie stattdessen mitnimmt, passiert ihr ein peinliches Missgeschick. Deniz findet sich einmal mehr zwischen den Stühlen wieder. Und er muss sich darüber klarwerden, zu wem er steht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als der Motor des Liquibusses explodiert, will John den Oldtimer entnervt an einen reichen amerikanischen Sammler verkaufen. Zuvor muss jedoch der Motorschaden behoben werden. Da Tuner nicht auffindbar ist, macht sich Shirin an die Reparatur. Paul stellt Emily wegen ihrer Eifersuchtsszene zur Rede. Dabei platzt sie damit heraus, dass sie Paul gehört habe, als er an ihrer Beziehung zweifelte. Sie will nicht, dass er für sie auf Kinder verzichtet.