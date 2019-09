14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Cornelius befürchtet, dass Hilli Frank noch immer liebt und hat Angst, sie könnte ihn für Frank verlassen. In seiner Unsicherheit schießt er wieder gegen Leonie, die gerade aus Amrum zurückkommt. Anne ist auf der Suche nach einem mentalen Anker, der sie vom Griff zu Tabletten abhält. Ben rät ihr zu Meditation, doch eine Einführungsstunde mit Hannes geht nach hinten los.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Denise kommt nach einem Gespräch mit Boris der Verdacht, dass Joshua erpresst wird. Als sie Joshua diesbezüglich zur Rede stellt, greift der kurzerhand zu einer abenteuerlichen Notlüge. Jessica sucht nach wie vor Henrys Nähe. Als sie sich nachts zufällig in der Küche der Sonnbichlers treffen, kommt es zu einem innigen Moment.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi will sich nicht damit abfinden, dass Sina kein zweites Kind will. Als Amelie in Gefahr gerät, rückt dieses Problem jedoch in den Hintergrund. Ute vermutet, dass Benedikt ihr die Niederlage nach einem verlorenen Spiel nachträgt. Als sein Verhalten ihren Verdacht bestärkt, kommt es zum Eklat. Leni gelingt es nach ihrem gescheiterten Date mit Sandro nicht, ihn zu vergessen. Und auch Sandro scheint Leni noch nicht abgeschrieben zu haben.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny sorgt dafür, dass Marie sich ihrer Verantwortung bewusst wird und in der Show weiterlaufen will. Doch Maries Trauer um Michelle ist einfach zu groß. Susanne ist froh, dass sich Chiara nicht erinnert, wie es zu dem Unfall kam. Als Vanessa Fragen stellt, gerät Susanne in Bedrängnis. Ingo und Steffi stehen noch unter dem Eindruck der tragischen Ereignisse, als sich die bestellte Samenspende ankündigt und die beiden in Zugzwang geraten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner genießt die Zeit mit Yvonne. Dennoch will er es langsam angehen lassen. Als Yvonnes Wohnungssuche sich jedoch als schwierig herausstellt, vergisst Gerner alle guten Vorsätze. Mit unerwarteten Folgen. Nachdem Philip wegen Lauras schlechter Werte das Sponsorenessen abgesagt hat, nutzt Benjamin Philips Abwesenheit aus, um im Rennen um den Oberarztposten zu punkten. Laura ist derweil entschlossen, Beweise für Benjamins Intrige zu finden.