14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie sinnt auf Rache dafür, dass Cem und Vivien sie beim Wirtschaftstreffen reingelegt haben - und knöpft sich das Liebste vor, was Cem hat: sein Auto. Die Antwort folgt auf dem Fuße, mit einer ausgelassenen Wasserschlacht im Garten zwischen Cem, Vivien und Amelie, mit Hannes zwischen den Fronten. Cem bekommt Lust auf mehr und verführt Amelie anschließend in ihrem Büro - was Vivien beobachtet.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Annabelle präsentiert Denise und Boris ein zweites ärztliches Gutachten über Christophs OP-Chancen. Dieses fällt im Vergleich zu dem von Denise jedoch viel negativer aus. Wütend beschließt Denise, gegen Annabelle vorzugehen. Außerdem versucht Denise krampfhaft, ihre Gefühle für Joshua in den Griff zu bekommen. Und auch Joshua fällt es immer schwerer, die Fassade aufrechtzuerhalten. Wird er Denise endlich die Wahrheit sagen?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien will nicht zu viel von dem Preisverleihungsabend mit Tobias erwarten. Doch sie hat ihre Rechnung ohne Larissa gemacht. Zufrieden verzeichnet Ringo einen ersten Erfolg in seiner Intrige, an Bambis Grundstück zu kommen. Aber Bambi stellt sich als unerwartet flexibel heraus. Britta will die Wette gegen Roswitha unbedingt gewinnen. Schnell wird ihr klar, dass sie all ihre Tricks abrufen muss, um Robert zu einem Kuss zu bewegen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Moritz kann Michelle doch in Essen beerdigen, was den letzten Gang trotzdem nicht leichter macht. Zum Glück hat er Marie und Finn an seiner Seite. Jenny erkennt schmerzlich, dass ihre Ehe, die sie für die Eis-Show geopfert hat, vor dem Aus steht. Ronny bereut es, mit Michelle im Streit auseinandergegangen zu sein. Er hofft auf die Sondergenehmigung, um sich wenigstens von Michelle verabschieden zu können.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als ein Freund von der Polizeischule Toni zu einer Party einlädt, beschließt sie trotz Eriks Bedenken, gemeinsam mit ihm dort hinzugehen. Sie behalten Eriks kriminelle Vergangenheit für sich und haben großen Spaß auf der Feier, bis Knappe auftaucht und entsetzt feststellt, mit wem Toni da ist. Nihat genießt die Zeit mit Katrin. Doch Katrin macht ihm klar, dass ihre Treffen nicht zur Gewohnheit werden. Hat Nihat seine Wette verloren?