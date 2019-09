14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Thomas ist fassungslos, als Frau Welling das aggressive Benehmen ihres Sohnes Amadeus völlig in Ordnung findet. Lillys Papa Ben ist empört, dass seine Tochter dem Mobbing weiter ausgesetzt werden soll. Als Anne seine Methode infrage stellt, verliert er die Nerven - wütend beschimpft er Anne als Rabenmutter, die sich mit ihrer Meinung besser zurückhalten sollte.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Linda versucht, Denise und Annabelle zu versöhnen, doch der Graben zwischen den Schwestern ist zu tief. Damit Christoph endlich operiert werden kann, ficht Denise entschlossen die Vorsorgevollmacht von Annabelle an. Wird sie Erfolg haben? Henry berichtet Jessica ahnungslos von dem netten Abend mit Franzi. Prompt steigt in ihr wieder die Eifersucht hoch und sie lässt sich zu einer unüberlegten Tat hinreißen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva und Till begraben endlich das Kriegsbeil und einigen sich auf eine einvernehmliche Scheidung. Nur der eifersüchtige Conor traut dem Frieden noch nicht. Nachdem Paco erfahren hat, dass Leni Sandro noch eine zweite Chance gibt, fühlt er sich verpflichtet, mit ihr über das Thema Verhütung zu sprechen. Kurz vor dem Flug nach Miami kann Rufus Lottas Reisepass nicht finden. In seiner Not muss er ausgerechnet Britta und Benedikt um Hilfe bitten.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nathalie wird in letzter Minute von Finn gerettet und erkennt in ihrem Schock, dass Chiara in Gefahr ist. Simone überzeugt Moritz von ihrer Idee für eine Gedenkshow für Michelle und bittet ihn, auch Marie ins Boot zu holen. Doch die ist davon gar nicht begeistert. Steffi lässt ihre mögliche Schwangerschaft keine Ruhe, und sie steigert sich in den Gedanken hinein. Ingo ist bei ihr und unterstützt sie liebevoll.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura belügt Philip. Sie hat zwar ein schlechtes Gewissen, weil sie weiß, dass er ihre Aktion verurteilen würde, will aber auf keinen Fall den Bruch mit ihm riskieren. Während Philip guter Dinge seinen neuen Posten als Oberarzt antritt, fliegt Lauras Geheimnis auf. Sunnys Jagdinstinkt ist geweckt. Nicht ahnend, dass Nihat nach wie vor an Katrin interessiert ist, will Sunny mal sehen, was zwischen ihr und Nihat möglich wäre.