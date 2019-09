14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anne ist durch Bens indirekten Vorwurf, eine Rabenmutter zu sein, zutiefst verletzt. Gleichzeitig entwickelt sich jedoch dieser Streit zwischen ihnen zu einem Schlüsselmoment in Annes Therapie. Cem lässt sich hinreißen, Vivien zu küssen. Carla macht ihm jedoch klar, dass er Vivien nicht als Trostpflaster ausnutzen darf.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Eva und Robert hadern mit ihren Lügen. Als Eva es nicht länger aushält und endlich die Wahrheit sagen will, geschieht etwas Unerwartetes. Annabelle gelingt es nicht, Denise davon abzubringen, Christoph operieren zu lassen. Doch Annabelle kann unter keinen Umständen zulassen, dass ihr Vater wieder aufwacht. So wächst in ihr ein teuflischer Plan.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias will Vivien seine Gefühle gestehen. Aber als die perfekte Gelegenheit gekommen zu sein scheint, gerät Vivien in eine Notlage. Leni glaubt, Sandro vergrault zu haben, woraufhin Sandro sich einfühlsam gibt. Während Lenis Herz höher schlägt, zeigt Sandro jedoch sein wahres Gesicht. Als Brittas Annäherungsversuch an Robert scheitert, kommt ihr der Zufall zu Hilfe. Britta sieht sich auf der Gewinnerstraße - mit einschlägigen Folgen für Robert.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Moritz muss befürchten, dass ohne Marie Michelles Andenken verloren geht. Als er Marie in der Eishalle begegnet, keimt in ihm neue Hoffnung auf, dass sie mitmacht. Ronny kommt aus der U-Haft frei. Seine Freude erfährt aber einen Dämpfer, als klar wird, dass sich Chiara in Gefahr befindet. Ingo macht sich Sorgen um seine berufliche Zukunft. Er ist sich nicht sicher, ob er seine Familie langfristig ernähren kann, und sucht nach einer Lösung.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Johanna zuliebe lässt Yvonne sich auf einen gemeinsamen Spiele-Nachmittag mit den Gerners ein. Zur Überraschung aller funktionieren Yvonne und Katrin gut zusammen, was Katrin zum Anlass nimmt, Yvonne ein Friedensangebot zu machen. Als Ronja Erik per SMS zum Geburtstag einlädt, will er seiner Nichte trotz des Kontaktverbots ein Geschenk bringen. Jans Frau ertappt ihn dabei und macht ihm klar, dass er die Kinder nie wieder sehen wird.