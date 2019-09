14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Leonies Verlustängste wachsen, als sie mitbekommt, dass Laurenz seinen Umzug nach Potsdam vorbereitet. Sie sieht keinen anderen Weg, als ihm offen ihre Liebe zu gestehen. Cem reagiert zunächst cool, als Amelie mit ihm zusammen sein will. Und ist froh, dass er sich mit Vivien aussprechen kann, bevor diese zurück nach Itzehoe geht.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Valentina hat Angst vor ihrer eigenen Courage und flüchtet panisch vor der Polizei. Während die Suche der Saalfelds erfolglos bleibt, findet Franzi Valentina zufällig im Wald. Wird sie Valentina überzeugen können, an den "Fürstenhof" zurückzukehren? Jessica glaubt, dass all ihre Mühen umsonst waren und Henry nicht an ihr, sondern an Franzi interessiert ist. Geknickt will sie sich Henry aus dem Kopf schlagen. André erkennt allerdings, dass die Lage ganz anders aussieht, und hilft Henry auf die Sprünge.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva gerät unter Druck, als ihr ein Mandant nach dem anderen abspringt. Aber so schnell gibt Eva sich nicht geschlagen. Till ist getroffen als Conor ihm vorwirft ein schlechter Vater gewesen zu sein. Wird Till über seinen Schatten springen und einen Schritt auf Conor zugehen? Benedikt freut sich, als Larissa Zeit mit ihm verbringen will, und genießt die Annäherung an seine Tochter. Doch dann erfährt er, dass Larissa ihm etwas verheimlicht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Chiara Susannes Wahnsinn hilflos ausgeliefert ist, quält es Ronny, tatenlos zu warten, bis die Polizei Chiara endlich befreit. Maries Gefühle für Deniz flammen erneut auf, als sie von seiner und Jennys Trennung erfährt. Doch für eine unbelastete Liebe ist es der falsche Zeitpunkt. Lena stellt sich, nicht ganz ernst gemeint, dass Alexanders Umzug ins Internat eine Entlastung ihres Alltags sei, bis sie ihn tatsächlich ziehen lassen soll.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Während Sunny versucht, mit Nihat zu flirten, denkt er nur an Katrin. Als er sich in der leeren WG-Wohnung an die Seifenproduktion macht und Katrin ihn ins Büro bestellt, vergisst er, die Herdplatte auszuschalten. Paul ist überrascht, als sein Vater vor der Tür steht. Als Paul erfährt, dass seine Eltern eine Ehekrise haben, hofft er, dass sie sich wieder zusammenraufen werden. Er ahnt nicht, dass die Krise ernster ist, als Stefan ihm verrät.