14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hilli möchte jetzt die Scheidung schnell hinter sich bringen, während Frank lieber das Trennungsjahr abwarten will. Seiner vorsichtigen Frage, ob es für ihre Ehe noch Hoffnung gibt, erteilt Hilli eine klare Absage und kränkt ihn damit sehr. Das Symbol ihrer Liebe - Oldtimer Björn - scheint überflüssig. Alex bekommt den Job im "Carlas" und kann Carla mit seinem frechen Charme ein wenig Freiheit und Vertrauen abluchsen. Mit Judith gestaltet sich das Familienleben jedoch holperig.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Zur Freude von Denise, Eva und Linda wacht Christoph endlich aus dem Koma auf. Während Robert nun bangt, was Christoph wohl bei der Polizei aussagen wird, muss Eva erkennen, dass sich Christoph an ihre Worte am Krankenbett erinnern kann. Werner bemerkt, wie sehr André die Gesellschaft von Linda genießt. Er hat Bedenken, dass sein Bruder sich in etwas verrennt und warnt ihn vor Christophs Schwester. André missversteht das allerdings und glaubt, Werner habe selbst Interesse an Linda.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi verspricht dem reumütigen Ringo, dessen Sabotage vor Sina geheim zu halten. Doch eine verräterische Bestellung lässt Sina Lunte riechen. Benedikt kann nicht verhindern, dass Jakob ein wichtiges Vorstandsmitglied des Arvernus-Klubs verhaftet. Ist damit seine Nominierung zum Unternehmer des Jahres gefährdet? Paco verbietet Leni impulsiv, dass Sandro bei ihr übernachtet. Nun muss er Lenis geballten Frust über sich ergehen lassen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Auch wenn Moritz einen Schritt auf Chiara zugeht, Michelles Verlust ist für ihn noch immer allgegenwärtig. Er nimmt sich eine Auszeit. Als der Verkauf des Eisshow-Konzepts plötzlich auf der Kippe steht, vermutet Simone Niclas dahinter. Doch der lässt sich nicht so leicht in die Karten schauen. Steffi will sich vor Sören aus einer Verlegenheit retten, indem sie behauptet, schwanger zu sein. Doch dann ändert sich alles.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nina ist glücklich, als Robert ihren Antrag annimmt. Berauscht, weil sie sich verlobt haben, stellen die beiden die Arbeit ein wenig hinten an und feiern sich und ihre Liebe. Doch nicht alle sind begeistert. Gerner kann Yvonnes Ex-Mann auf Anhieb nicht ausstehen. Er bemüht sich um gute Miene, aber es trifft ihn, wie gut die beiden sich verstehen. Eifersüchtig lässt Gerner sich zu einer albernen Bemerkung hinreißen.