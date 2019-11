14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Als Alex Astrid küssen will, werden sie gestört und der Moment verfliegt. Astrid beschließt, sich jetzt auf ihren neuen Job zu konzentrieren, aber Alex ist hin und weg von Astrids Leidenschaft, die sie bei der Käseveredelung an den Tag legt. Der Streit zwischen Gunter und Thomas eskaliert, weil Gunter Thomas' Rat, eine stationäre Therapie zu beginnen, nicht hören will. Wütend verlässt Thomas Gut Flickenschild und zieht in Johannas Wohnung.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Valentina schmiedet Zukunftspläne mit Fabien und schlägt ihm vor, zusammenzuziehen. Fabien reagiert überfordert, und auch Eva und Robert sind von Valentinas Idee nicht begeistert. Marianne macht Henry einen überraschenden Vorschlag: Er soll Jessica seine Kreditkarte geben, um sie auf die Probe zu stellen. Wird sich Henry auf den Plan seiner Mutter einlassen?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo bekommt Angst vor der eigenen Courage und will bei Benedikt zu Kreuze kriechen. Da macht Emilia ihm einen Strich durch die Rechnung. Leni und Paco wachsen nach einer emotionalen Aussprache weiter zusammen. Zu Pacos Überraschung will Leni Sandro nicht ungeschoren davonkommen lassen. Vivien glaubt empört, Tobias habe ihre Beziehung beendet. Als sie sich wutentbrannt mit einer Politesse anlegt, kommt ihr ausgerechnet Tobias zu Hilfe.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Niclas wird durch Vanessas Andeutung hellhörig und stellt Simone auf die Probe. Will sie wirklich mit ihm zusammenarbeiten? Im Krankenhaus stehen Umstrukturierungen an. Nathalie fragt sich, was sie noch in Essen hält: Isabelle ist weg, und ein Liebesglück mit Finn scheint in unerreichbare Ferne gerückt zu sein. Nach Deniz' Abreise weiß Marie nichts mit sich anzufangen. Ingo öffnet ihr die Augen. Sie muss ihr Leben wieder in den Griff bekommen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner will das zerstörte Bild ersetzen. Dafür muss er aber tief in die Tasche greifen und einiges an Nerven lassen, bis er Yvonne das Bild zum Geschenk machen kann. Mit Yvonnes Reaktion hat er allerdings überhaupt nicht gerechnet. Sunny hat sich damit abgefunden, dass Nihat Katrin nachtrauert. Sie lässt sich ablenkend auf ein Date ein. Als Nihat das mitbekommt, bringt das sein Blut gehörig in Wallung.