14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Die drei Schwestern Astrid, Sabine und Tina lassen eine alte Tradition aufleben und feiern den Mauerfall am Elbufer, wo es vor langer Zeit zu einer dramatischen Familienzusammenführung kam. Gemeinsame Erinnerungen an die Flucht und den DDR-Alltag führen jedoch unerwartet zu Spannungen, die besonders bei Tina alte Wunden aufreißen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Marianne provoziert Jessica bei Lindas Café-Eröffnung und es kommt vor der lokalen Presse zum Eklat. Henry macht Jessica daraufhin klar, dass sie sich in der Öffentlichkeit besser im Griff haben muss, was diese in den falschen Hals bekommt. Im Streit macht sie ihm einen folgenreichen Vorschlag. Linda erhält eine Blume geschenkt und glaubt fälschlicherweise, dass sie von André ist. Daraufhin macht Linda ihm erneut klar, dass er sich von ihr fernhalten soll. André gewinnt den Eindruck, dass er Linda wohl doch nicht so egal ist, wie sie vorgibt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina ist fest entschlossen, die Abtreibung durchzuziehen. Sie ahnt allerdings nicht, dass Bambi und Tobias ebenfalls auf dem Weg ins Krankenhaus sind. Als Bambi Viviens vermeintliche Abtreibung nicht für sich behalten kann, will Tobias seine Freundin unbedingt davon abhalten. Robert wird von Britta in letzter Sekunde davor bewahrt, überfahren zu werden. Doch sein Dank fällt nicht sehr überschwänglich aus.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Niclas hofft, sich Vanessa anzunähern und so einen Informanten in der Steinkamp-Familie behalten zu können. Doch ausgerechnet Chiara vereitelt seinen Plan. Ronny will nicht hinnehmen, dass Chiara nicht mehr in der Eishalle trainieren darf. Sein Versuch, ihr zu helfen, scheitert an Jenny. Finn erfährt, dass Nathalie wohnungslos ist. Er verschafft ihr ein Zimmer im Loft und überwindet damit alle Vorbehalte, die er gegen sie hatte.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erik kriegt Ärger, weil er zu spät kommt, und dann sind auch noch die Vorräte verdorben, weil das Kühlhaus offenstand. Erik ahnt, dass Lars den Fehler begangen hat, und ist enttäuscht, als Lars tatenlos zusieht, wie Erik beschuldigt wird. Emily wurmt es, dass Kate ihre Puppen gegen eine Werkbank eintauschen will, und macht Paul dafür verantwortlich. Der hält Emily spöttisch vor Augen, dass sie wohl in ziemlich überholten Rollenbildern denke.