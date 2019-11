14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Merle ist erleichtert, dass Gunter endlich zu einem Aufenthalt in einer Suchtklinik bereit ist. Gunter bittet Thomas, während seiner Abwesenheit auf Merle aufzupassen und verspricht ihr zum Abschied, dass sie gemeinsam wieder glücklich werden! Carla ist euphorisiert, als ihre Buchvorstellung sehr gut ankommt. Dass sie durch die Chemo immer mehr Haare verliert, scheint sie nicht zu bemerken.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michael will Margit trotz ihrer Schlafprobleme keine Schlaftabletten verordnen. Aufgebracht ruft Margit daraufhin in Michaels Radiosendung an und beschwert sich, dass er ihr nicht geholfen hat. Michael platzt on Air der Kragen. Was ist nur mit ihm los? Bela ist es sichtlich unangenehm, Lucy und Paul Vorwürfe gemacht zu haben und entschuldigt sich bei ihnen. Doch ist sein Verdacht wirklich so abwegig?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva weiß nicht weiter, als sie nicht mehr zu Conor durchdringen kann, der sich immer tiefer in seinen blinden Zorn hineinsteigert. Sie beginnt, sich ernsthaft zu fragen, ob ihre Beziehung noch eine Chance hat. Ute beschließt, auch ohne Benedikt das Beste aus dem Campingtrip zu machen. Doch Benedikt ist immer für eine Überraschung gut. Als sich die Auswahl des Hochzeitsoutfits als unerwartet schwierig gestaltet, überrascht Paco Leni.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard setzt alles daran, Georg als Investor zu gewinnen. Als Georg für seine Ideen Interesse zeigt, glaubt sich Richard am Ziel. Doch er hat einen Widersacher. Ingo kämpft trotz Steffis Beteuerungen mit seiner Eifersucht. Um sich Gewissheit zu verschaffen, sucht er das Gespräch. Ben ist fassungslos: Er hat sich bei Henry Läuse geholt. Da er sein Date wahrnehmen will, greift er zu einer drastischen - und am Ende unnötigen - Maßnahme.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Johannas Party im "Mauerwerk" steht an. Mächtig aufgeregt bekniet Johanna ihren Vater, ihre Nachsorgeuntersuchung zu verschieben. Als Lilly ihr Okay gibt, willigt Gerner ein - nicht ohne Folgen. Emily schießt nach Marens Lästereien zurück und trifft Maren unter der Gürtellinie. Wütend sind beide Frauen der Meinung, dass die andere sich entschuldigen sollte, während ihre Männer sich lieber raushalten. Doch das lässt sich nicht lange durchhalten.