14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla sucht nach einem Weg, mit dem Verlust ihrer Haare klarzukommen. Eine Perücke entpuppt sich als schlechte Lösung. Sie entscheidet sich schließlich für modische Tücher und findet so einen machbaren Kompromiss. Christian glaubt, er hätte den Tod seines Vaters verhindern können, wenn er, wie geplant, nach Venedig gefahren wäre. Amelie fürchtet, wenn sie Christian jetzt die Wahrheit sagt, wird er ihr das nie verzeihen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Annabelle hat sich bei ihrem Sturz am See so an der Schulter verletzt, dass Michael sie operieren muss. Als Annabelle nach der OP aufwacht, kommt es zu einer bösen Überraschung. Tim offenbart Franzi seinen Traum, einen Polo-Club zu gründen. Leider hat er dafür noch kein passendes Grundstück gefunden. Doch Franzi hat eine Wiese im Kopf, die perfekt passen könnte. Tim ist begeistert.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Conor alles verliert, ist Ute an seiner Seite. Dabei kommen ihr immer mehr Zweifel an Tills Unschuld. Sina fällt es schwer, körperliche Nähe von Bambi zuzulassen. Bambi ist indes von ihrem Verhalten irritiert und setzt ihr die Pistole auf die Brust. Als Easy sich betrunken in eine prekäre Situation begibt, ist Ringos Improvisationsfähigkeit gefragt, um ihn aus seiner misslichen Lage zu befreien.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richards Lösungsansatz für das Zentrum scheitert, und er gerät darüber mit Jenny in eine heftige Auseinandersetzung. Diese Situation will Niclas für sich nutzen. Moritz kommt aus Holland zurück und scheint mit der Erinnerung an Michelle umgehen zu können. Doch dann erfährt er von dem Musikvideo. Nachdem er sich vor Niclas blamiert hat, will Ronny sich Chiara erklären, kassiert allerdings eine Abfuhr von ihr.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

John, Tuner und die "Mauerwerk"-Crew sind entschlossen, Lars eine Falle zu stellen und damit dessen Kündigung zu erzwingen. Doch Lars lässt sich nicht aus der Reserve locken. Emily und Maren sind nicht sehr begeistert, Zeit miteinander zu verbringen. Doch ihre familiären Verpflichtungen lassen ihnen keine andere Wahl. Maren bemüht sich, doch als Emily sie erneut vor den Kopf stößt, hat sie auch keinen Grund mehr, freundlich zu sein.