14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Pia lässt sich von Vivien überreden, ihrem heimlichen Schwarm Xaver eine Nachricht zu schicken. Als der tatsächlich antwortet, setzt ihr Verstand aus und sie will sofort zurück nach München. Carla nimmt die Kündigung von Alex nach einem kurzen, aber heftigen Streit an. Britta glaubt nicht, dass Carla während der Chemo in der Lage ist, ein Restaurant zu führen. Aber Carlas Entschluss steht fest.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Tim ist von Franzis Geständnis tief gekränkt und beschließt, Bichlheim zu verlassen. Doch dann ändert er seine Meinung, was sowohl für Christoph als auch für Franzi unerwartete Folgen haben wird. Annabelle versucht weiterhin, Dr. Borg für sich zu gewinnen, doch der zeigt sich unbeeindruckt von ihren Manipulationsversuchen. Annabelle muss sich selbst eingestehen, dass sie so nie aus der Psychiatrie herauskommt. Sie fängt an, das Essen zu verweigern.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ein Anruf der deutschen Botschaft sorgt bei Robert für Irritation. Ein mysteriöser Fremder taucht in der Schillerallee auf. Conor kann Till dank Ute in letzter Sekunde das Leben retten. Während Conor vollkommen überfordert verschwindet, müssen Till, Eva und Ute aufgewühlt mit den dramatischen Ereignissen der Nacht umgehen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny ist sauer: Sie fühlt sich von Richard völlig zu Unrecht an den Pranger gestellt. Als sie erfährt, dass Niclas an einer Idee arbeitet, fasst sie einen radikalen Entschluss. Ingo will Steffis Glück mit Sören nicht im Weg stehen. Auch wenn ihm der Abschied unendlich schwerfällt, gibt er sie frei. Niclas hat kein Interesse an Chiaras Eislaufplänen - bis er darin die Chance erkennt, Richard in den Schatten zu stellen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin ist entschlossen, Lilly für ihren Fehler büßen zu lassen. Als Maren Lilly zu einer Anhörung begleitet, stehen sie plötzlich Johanna und deren Familie gegenüber. Tuner feiert begeistert mit Paul, dass sein Regalsystem in einen Onlinehandel aufgenommen werden soll. Das ist der Durchbruch. Obwohl sie wissen, wie viel Arbeit dadurch auf sie zukommt, wollen sie mit Nihat ein Konzept erarbeiten. Der hat aber gerade selbst einen Großauftrag angenommen.