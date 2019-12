14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Astrid verbietet sich die Liebe zu Alex, weil sie glaubt, dass Alex noch Gefühle für Judith hat. Sie stürzt sich in das neue Leben mit Pia und den Laden, der sich längst noch nicht trägt. Amelie will keine Kinder, aber sie will auch Cem nicht verlieren. Sie macht ihm vor, ihn aus Liebe freizugeben, ist aber überzeugt, dass er die Trennung nicht durchhält und seinen Kinderwunsch für sie aufgibt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michael spielt seinen Zitteranfall vor Robert herunter und gibt vor, unterzuckert zu sein. Natascha, die inzwischen von dem Vorfall bei Robert erfahren hat, ist zunehmend besorgt und durchsucht Michaels Sachen. Linda gesteht sich ein, dass sie sich in André verliebt hat. Um sich über ihre Gefühle für André klar zu werden, sucht sie seine Nähe. Doch an ihr nagen Zweifel: Will sie sich wirklich auf diesen Casanova einlassen?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Luke sorgt in der Schillerallee für gespaltene Meinungen. Kann man diesem Mann trauen? Für Till scheint die Antwort bald klar. Als Eva erfährt, wo Conor sich aufhält, bucht sie kurzerhand ein Zugticket. Doch dann erhält Eva eine Nachricht von Conor, die ihr den Boden unter den Füßen wegzieht. Sina erkennt bedrückt, dass ihr sie Alleingang bei der Abtreibung auf ewig verfolgen wird. Wie kann sie mit ihrem schlechten Gewissen leben?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nachdem Moritz Ronny von dem feigen Angriff erzählt hat, will Ronny Marcel anzeigen. Doch Moritz lehnt den Gang zur Polizei ab. Ohne Beweise bringe das in seinen Augen nichts. Finn bekommt von seinem Vater den Oldtimer seines Großvaters geschenkt. Er befürchtet jedoch, dass das Angebot einen Haken hat. Vanessa weiht Richard in Jennys Plan ein. Erleichtert darüber, dass Jenny ihn nicht verraten hat, erwacht in Richard neuer Kampfgeist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nach ihrem Streit sind Maren und Katrin gleichermaßen aufgewühlt. Während Maren in den Kreis ihrer Familie zurückkehrt, bleibt Katrin allein. Als sie vorsichtig einen Schritt auf Maren zumacht, stellt diese klar, dass es kein Zurück gibt. Da Erik Toni nicht verletzen will, fällt es ihm schwer, Toni auf ihre Macken anzusprechen. Toni hat damit weniger Probleme und tut ihren Unmut deutlich kund. Ein Streit schaukelt sich hoch.