14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Astrid hat Pias Bemerkung, dass sie sich einen Vater wie Henning wünscht, schwer getroffen. Henning versucht zu vermitteln, tritt aber nur in den nächsten Fettnapf bei Astrid. Sie war immer alleinerziehend und möchte keine Einmischung. Das Eis bricht erst wieder, als Henning einen Wasserschaden bei Astrid repariert und dabei eine unfreiwillige Slapstick-Nummer aufführt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Werner rät André, in Bezug auf Dirk gelassen zu reagieren. Doch André fürchtet, dass Linda erneut von Dirk betrogen und verletzt werden könnte, und versucht, sie davor zu bewahren. Natascha erfährt, dass ihr Vater verschwunden ist, und macht sich große Sorgen um ihn. Als Walter am nächsten Tag immer noch nicht aufgetaucht ist, will sie sofort nach Hamburg reisen. Da klingelt es an der Tür.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi will entschlossen um seine Ehe kämpfen. Während Sina nach einer gemeinsamen Nacht neue Hoffnung schöpft, wird Bambi klar, dass ihre Ehe am Ende ist. Eva wird von Till in flagranti mit Luke ertappt, was ihr aber herzlich egal ist. Genau wie Lukes negative Reputation, die Robert im Haus verbreitet. Nachdem Tobias und Vivien gemeinsam auf Amelie aufgepasst haben, glaubt Tobias missverständlich, dass Vivien ein Kind will.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lenas schlechtes Gewissen, Marian mit Niclas betrogen zu haben, quält sie. In ihrer Verzweiflung vertraut sie sich Vanessa an. Marie findet auf dem Eis dank ihrer Freunde zu ihrer Form zurück. Als der Startrainer sieht, dass Marie mit Moritz trainiert, reagiert er ungehalten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Johns Plan scheint aufzugehen, denn mit Eriks Hilfe, findet er in der Wohnung Beweise für den Überfall. Doch gerade als John die Wohnung wieder verlassen will, taucht unerwartet Besuch auf. John sitzt in der Falle und muss um sein Leben fürchten. Leon bringt sich einmal mehr vor Nina in eine peinliche Situation. Ihm geschieht ein folgenschweres Missgeschick, das Ninas Hochzeit in Gefahr bringen könnte.