14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Henning lässt sich nicht entmutigen und hofft weiterhin auf eine Beziehung mit Astrid, die aber die erneute Annäherung von Alex und Judith erst einmal verdauen muss. Dabei erweist sich Henning als geduldige Stütze. Gregor forciert seinen windigen Grundstücksdeal an der Ilmenau, stößt aber in Erika auf eine hartnäckige und kampferprobte Widersacherin. Judith geht mit ihren Eigenheimplänen also ein sehr hohes Risiko ein - wovon Alex nichts ahnt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nach einem Reitunfall muss Franzi wegen starker Schmerzen ins Krankenhaus. Dort kümmert sich Tim liebevoll um sie. Diese fürsorgliche Seite an Tim rührt Franzi und die beiden nähern sich wieder an. Lucy kann sich nicht erklären, warum Nero auf einmal scheut. Nach einer Beobachtung kommt ihr ein Verdacht, woran das liegen könnte. Engagiert sucht sie mit Belas Hilfe auf der Koppel nach Beweisen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Saskia findet durch Leni sowohl Ablenkung von ihrem Liebeskummer als auch einen Weg, sich endlich vor Jakob zu erklären. Wird Alexandra ihr in die Quere kommen? Benedikt setzt alles auf eine Karte, um Utes Vertrauen zurückzugewinnen. Dabei verrät er ihr sein größtes Geheimnis. Roberts Argwohn gegenüber Luke führt immer wieder zu Streit in der Familie. Als Britta ihm zu einer neuen Strategie rät, mimt er zum Schein den Einsichtigen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny will ihre Rückkehr in die Geschäftsführung erpressen. Doch als ihr Richard ein Gegenangebot macht, gerät sie ins Wanken. Lucie glaubt, dass ihre Versicherung den Schaden an Simones Auto übernimmt. Aber dann macht sie eine schockierende Entdeckung. Nathalie erkennt nach ihrer Rückkehr, dass Finn wieder der Alte ist. Prompt schöpft sie Hoffnung darauf, dass sie gemeinsam wieder glücklich sein können.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nina ist nach wie vor entschlossen, Robert zu heiraten. Doch das Schicksal legt ihr weitere Steine in den Weg, als sie mit Maren und Yvonne auf dem Weg zur Hochzeit mit dem Auto liegenbleibt. Emily ist empört darüber, dass Paul sie nicht davon abgehalten hat, in eine Wurst aus Fleisch zu beißen. Während Paul nicht ahnt, dass Emily die Verwechslung bemerkt hat, will Emily ihm eine kleine Lektion erteilen.