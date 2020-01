14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta und Gregor sind schockiert, dass Carla die Chemotherapie abbrechen will. Doch so sehr sie auch versuchen, Einfluss auf Carla zu nehmen, sie will sich nicht mehr den heftigen Nebenwirkungen der neuen Therapie aussetzen. Ein Stromausfall auf dem Hof bringt Astrids Käseproduktion in Gefahr. Aber Henning kann als Retter glänzen, und Astrid sieht ihren Henning einmal mehr mit anderen Augen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Natascha ist fassungslos, als sie erfährt, dass die Patientenverfügung ihres Vaters auf Michael läuft. Es kommt zum Streit zwischen Vater und Tochter, bis beiden klar wird, wie lieb sie sich eigentlich haben. Das Klackern der Heizung im Wohnwagen raubt Hildegard den letzten Nerv. Obwohl Alfons ihr verspricht, sich darum zu kümmern, hofft sie inständig, nicht zu lange im Wohnwagen festzusitzen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nika darf ihren Wohnsitz nicht verlieren, um ihre Bewährungsauflagen zu erfüllen. Luke hofft, dass er Rufus um den Finger wickeln kann, doch da hat er ihn unterschätzt. Paco erfährt gerührt Janas Geschichte und überredet Leni zu einer Aussprache. Jana taucht jedoch nicht auf. Tobias will Evas unfairen Auflösungsvertrag nicht einfach so hinnehmen. Auch wenn Evas erfolgreicher Schatten lang ist, lässt er sich nicht unterkriegen und will kämpfen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Deniz springt ein weiteres Mal im "A40" ein und hat dabei so viel Spaß, dass er auf eine Idee für seine Zukunft kommt. Marian kann sich derweil ebenso wenig wie Lena Meleks Einmischung in ihre Eheprobleme entziehen und lässt sich notgedrungen auf deren Vorschlag ein.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Bei einem gemeinsamen Essen mit Gerner tut sich ein Hoffnungsschimmer auf. Kann er Emma vielleicht in der Elite-Kita unterbringen, in die Johanna gegangen ist? Gegenüber Maren und Alexander, die nicht begeistert sind, will er sich herausreden. Als Sunny einen Brief findet, den sie als 13-Jährige an ihr erwachsenes Ich geschrieben hat, muss sie ernüchtert feststellen, dass ihr Leben nicht ganz nach Plan verlaufen ist.