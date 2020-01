14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Astrid bleibt nach dem mitgehörten Gespräch mit Bruno misstrauisch gegenüber Henning und hat selbst das größte Problem damit. Eine offene Aussprache zwischen beiden macht Astrid klar, wie sehr ihre neue Beziehungsebene auch Henning verunsichert. Alex lebt im Spagat zwischen Job und Familie. Doch als die Perspektiven im "Carlas" schwinden, kehrt er ganz zu Judith und Oskar zurück.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Paul will von Michaels Verdacht nichts wissen und ist entsetzt, als dieser ihm zu einer Exhumierung rät. Während Paul von Lucy getröstet wird, erfährt Michael von Natascha, dass Annabelle sich ihr Kräuterbuch vor einiger Zeit ausgeliehen hat. André ist verunsichert durch Lindas große Sorge um Dirk. Als André Walter daraufhin beim Pilzesammeln sein Leid klagt, berichtet dieser von seinem spontanen Heiratsantrag an Else.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als plötzlich ein Baby in der WG auftaucht, weiß niemand, zu wem es gehört. Gerade als die WG den Säugling abgeben will, offenbart sich seine Zugehörigkeit. Nachdem Nika bei einer Wette mit dem betrunkenen Bambi einen Job in der Werkstatt gewonnen hat, ist sie ernüchtert, weil Bambi nicht Wort hält. Jana quartiert sich bei Paco ein und zieht damit Lenis Ärger auf sich. Doch Paco vertraut fest darauf, dass Mutter und Tochter zusammengehören.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lucie will unbedingt herausfinden, ob Moritz ihren Brief bekommen hat, deshalb versucht sie, heimlich Informationen zu sammeln. Chiaras Vorlaufen steht an. Um es ihrem Vater zu beweisen und um einen sicheren Platz im Steinkamp-Kader zu bekommen, gibt Chiara alles, was sie zu bieten hat. Sie ist sich sicher, dass sie damit ihren Vater endlich beeindrucken kann.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Brenda führt Felix vor Augen, was er an ihr hat. Umso enttäuschter ist sie, als er trotzdem eine Einladung von ihr ausschlägt. Notgedrungen geht Brenda mit ihrem Vater auf das Konzert, und die beiden verbringen einen innigen Abend miteinander - bis Felix auftaucht. Maren und Alexander wissen immer noch nicht, wohin mit Emma. Wieder einmal nimmt Alexander die Kleine zu sich in den Kiezkauf und merkt vor lauter Arbeit nicht, dass Emma abhaut.