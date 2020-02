14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Cem stürzt sich mit Feuereifer in die Vermarktung des Schwarzkümmel-Öls, das von seiner Familie in der Türkei hergestellt wird. Aber dann erinnern Alex und Vivien ihn an seinen alten Traum: das Bäckerei-Imperium. Ein frei gewordener Laden führt Cem in Versuchung, die Firma seiner Familie zu Geld zu machen. Erika und Merle bangen um die in der Gärtnerei geplante Lesung von Cynthia Blackrose: Die Agentur meldet sich nicht zurück, das Event droht zu platzen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Paul ist frustriert, denn der Plan, Annabelle zu überführen, ist gescheitert. Christoph bleibt nichts anderes übrig, als sich vorerst zurückzuziehen. Daraufhin beschließt Paul, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Durch einen Zufall fällt Bela die Schatulle von Alfons und Hildegard in die Hände. Dabei entdeckt er den losen Einlegeboden, in dem sich eine goldene Münze befindet. Bela ist über seinen Fund entzückt und hofft, ihn für einen guten Preis verkaufen zu können.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob und Saskia verbringen einen romantischen ersten Hochzeitstag, doch dann stellt ausgerechnet die gemeinsame Hochzeitsnacht ein Hindernis dar. Ringo lässt sich wieder zum Babysitten überreden. Als Coco währenddessen verschwindet, macht Ringo sich größere Sorgen als er sich eingestehen will. Till erkennt besorgt, dass ihm im Kampf um Noah ein Rechtsstreit mit Eva bevorsteht. Da stellen sich Ute und Conor unterstützend an seine Seite.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara ist durch Ronnys Vorwürfe verunsichert. Nach längerem Hin und Her ringt sie sich schließlich durch und bittet Ronny um Hilfe. Party-Time bei Ingo. Er will die Männerwohnung unbedingt mit seinen Kumpels einweihen. Doch die lassen ihn im Stich, und nun ist guter Rat teuer. Mit wem soll er feiern? Die Rettung naht in Form von weiblicher Gesellschaft. Wird die Party nun doch noch stattfinden können?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erik ist seinen Freunden dankbar, dass sie vor der Staatsanwältin für ihn ausgesagt haben. Jetzt heißt es abwarten. Doch Erik kann die Angst, erneut ins Gefängnis zu müssen, nicht abschütteln. John lässt das schlechte Gewissen nicht los. Katrin nutzt die Einladung zu einem Event, um ihren Plan gegen Felix voranzutreiben. Geschickt fädelt sie einen Streit zwischen Felix und Brenda ein, der, wie von Katrin beabsichtigt, nicht unbeobachtet bleibt.