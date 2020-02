14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Cynthia Blackrose fordert von Gregor einen Widerruf seiner Zeitungsstory. Aber dann ist sie von seinem Charme beeindruckt und lässt sich überreden, das Gerücht in der Welt zu lassen. Und lädt ihn in ihr Hotelzimmer ein. Claudia ist überglücklich, Willis Asche in einem sauberen Müllbeutel wieder zu finden. Jetzt will sie ihn nicht mehr hergeben. Aber Ben hat, inspiriert durch ein Bild von Lilly, eine Idee: Sie verstreuen Willis Asche in Rimini, da wollte er doch immer hin!

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Tim spürt, dass mit Paul etwas nicht stimmt, und auch André wundert sich über dessen Verhalten. Nur Christoph ahnt, dass Paul etwas mit dem Verschwinden von Annabelle zu tun hat. Pfarrer Rimpel bekommt durch Werner mit, dass Prinz und Prinzessin von Lichtfeld-Baaden am "Fürstenhof" residieren. So ein hoher Besuch in seinem Gottesdienst wäre ein großer Prestigegewinn für ihn! Doch als er sich zur Fürstensuite schleicht, um das Prinzenpaar abzufangen, erlebt er eine Überraschung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva will, bitter gestimmt, nicht hinnehmen, dass Till bessere Chancen im Streit um Noah hat. Evas Frust bietet Luke eine Gelegenheit. Sina und Bambi leiden unter ihrer Trennung. Während es für Bambi kein Zurück gibt, hängt Sina der Vergangenheit nach. Wie wird sie mit ihrer Sehnsucht umgehen? Leni fühlt sich in ihrer neu gewonnenen Familienkonstellation zunehmend geborgen. Aus Angst, ihre Mutter erneut zu verlieren, kommt ihr eine Idee.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara glaubt, dass sie beim Entscheidungslauf besser war als Marie. Sie will sich nicht geschlagen geben und weiter darum kämpfen, doch noch das Werbegesicht für "InkaKraft!" zu werden. Derweil plagen Moritz ganz andere Sorgen. Er ist sich nicht sicher, welche Gefühle Lucie für ihn hegt. Empfindet sie vielleicht doch mehr für ihn, als sie immer vorgibt? Lucie macht ihm klar, wie ihre Gefühlswelt aussieht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerners geplantes Geburtstagsgeschenk für Yvonne zerschlägt sich. Kurzerhand bucht er stattdessen eine Reise. Er ist an den Reisedaten allerdings in Harvard, was er zu spät bemerkt. Als Gerner umbuchen will, erlebt er eine böse Überraschung. Als Robert nach Dubai abreist, ist Nina verunsichert, sie weiß nicht, ob sie Leon widerstehen kann. Kaum ist Robert weg, steht Leon auch schon tatsächlich vor ihrer Tür.