14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Die Vorstellung, Gregor könnte mit Cynthia schlafen, weckt Carlas Eifersucht, auch wenn sie das nicht wahrhaben will. Denn zwischen den beiden läuft es erstaunlich gut. Gregor gibt den perfekten Partner und Carla kann trotz ihrer Krankheit Leichtigkeit leben. Dass Astrid Alex ermutigt hat, ausgerechnet an Heikes Todestag auf Bruno zuzugehen, war anscheinend keine gute Idee. Denn Bruno und Alex haben sich richtig zerstritten.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Paul läuft in seinem unendlichen Schmerz verzweifelt zu dem Ort, an dem Romy und er geheiratet haben, bis er entkräftet bei eisigen Temperaturen zu Boden fällt und liegen bleibt. Natascha will Michael unbedingt vertrauen und hofft, dass er nach der Aufklärung von Romys Tod weniger gestresst ist. Doch dann erwischt sie Michael erneut bei der Einnahme von Tabletten und stellt ihn zur Rede.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias freut sich auf einen intimen Abend mit Vivien, als Coco wider Erwarten nicht von Angelina abgeholt wird. In seinem Frust fährt er Vivien ungerecht an. Jakob versucht erfolglos, sich in die Geschäftsakten von Huber-Bau einzuarbeiten und bittet Saskia um Hilfe. Durch seine Verbissenheit kommt es zum Streit. Als Jana erneut von Symptomen ihrer Krankheit eingeholt wird, setzt sie alles daran, sie vor Paco und Leni zu verheimlichen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nach einer Auszeit taucht Marian wieder aus der Versenkung auf. Sein Rückzug trägt offenbar Früchte, denn er wirkt ruhig und kontrolliert. Als er jedoch sieht, dass Lena bei Niclas einzieht, rastet er aus. Doch nicht nur Marian ist wütend auf Niclas, auch Deniz kann ihm den Betrug mit Lena nicht verzeihen. Das droht sogar den Werbedreh zu gefährden, doch Marie macht Deniz klar, dass er an der Situation nichts ändern kann.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Brenda fühlt sich von Katrin ziemlich überfahren. Immerhin ist alles zwischen Felix und ihr in beiderseitigem Einvernehmen passiert. Wird Katrin ihr Ziel erreichen? Maren und Alexander sind im Stress. Neben ihren regulären Jobs nimmt das Kita-Projekt ziemlich viel Zeit und Energie in Anspruch. Wenn wenigstens ihr Warmwasser-Problem gelöst wäre. Doch die Hausverwaltung hält sie hin, also nimmt sich Maren der Sache kurzerhand selbst an.