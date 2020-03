14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Judith könnte glücklich sein: Alex verzeiht ihr die Korruption, bekennt sich zur Familie. Aber dass er keinen Sex will, schürt ihre Trennungsangst. Sie beschließt, Alex fester an sich zu binden, und entsorgt ihre Anti-Baby-Pillen. Tinas Appell an Astrid trägt Früchte. Trotz Bammel vor der eigenen Courage verkündet Astrid dem glücklich verliebten Henning, dass sie ihnen als Paar endlich eine Chance geben will.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Linda Dirk wegen des Frauennamens zur Rede stellt, lügt er sie an. Kurze Zeit später erfährt Linda von Christoph, dass es sich bei dem Namen um den des thailändischen Hausmädchens handelt, das damals in die Entführung verwickelt war. Linda stellt Dirk daraufhin zur Rede. Lucy weiß nicht, wie sie mit Bela umgehen soll, will ihn als Freund aber nicht verlieren. Deshalb macht sie einen Schritt auf Bela zu und die beiden erleben einen Moment der Nähe.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob wähnt sich durch die Unterstützung seines vermeintlichen Verbündeten Ringo beruflich auf der Siegerstraße und begeht, ohne zu überlegen einen gravierenden Fehler. Bei dem Versuch, Robert ein wenig aufzumuntern, keimt in Britta ein Verdacht auf, dem sie durch einen kleinen Test auf den Grund geht. Nika hadert mit sich, ob sie Conor ihre Knastvergangenheit gestehen soll, um sein Vertrauen zurückzugewinnen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone will die BDE-Geschäftsführerin bestechen, damit InkaKraft! zum exklusiven Sponsor des BDE wird. Dabei ahnt sie nicht, dass sie in eine Falle tappt. Vanessa arbeitet sich weiter an Jenny ab. Unerwartet bekommt sie Hilfe von Ina, die sie zum Lachen und Jenny tatsächlich zum Essen bringt. Marie muss feststellen, dass Deniz und sie zwar glücklich sind, aber seit Wochen kaum noch Zeit als Paar miteinander verbracht haben.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Katrin bei einem Kundentermin erneut zum Alkohol greift, gelingt es ihr, den Kunden zu überzeugen. Felix lässt sich davon jedoch nicht beeindrucken und macht ihr eine Kriegserklärung. Paul ist froh, als Tuner die Reparatur übernimmt. Dabei muss er sich jedoch einige Sprüche von Emily gefallen lassen. Umso dankbarer ist er, als Tuner Paul mit zu den Freunden schleppt. Paul hat jetzt eine Aufgabe, und Emily muss sich keine Sorgen machen.