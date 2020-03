14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Als Cem mit seiner Familie Frieden schließen kann, scheint auch eine Versöhnung mit Amelie möglich. Bei einer Begegnung mit Vivien verteidigt Cem sogar Amelies Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch. Thomas fürchtet, dass Merle sich in ihrem Ärger über Gunter auf Peter Mangold einlassen könnte. Thomas lädt sie zum Essen ein - was Torben in den falschen Hals bekommt. Plötzlich glaubt er, Merle und Thomas hätten eine Affäre.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Annabelle wird der Prozess gemacht. In der Anhörung bittet sie voller Reue um Vergebung. Christoph will sich die Chance auf keinen Fall entgehen lassen, Annabelles Anteile zu bekommen. Da er ihren leiblichen Vater nicht gefunden hat, beschließt er, sie auszutricksen. Lucy und Bela treffen bei einem Spaziergang auf die gestresste Franzi, die dringend noch ein Dinner in der Almhütte abbauen muss. Spontan bieten Lucy und Bela an, das für sie zu übernehmen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Amelie kann in letzter Sekunde gerettet werden und Sina macht sich Hoffnung auf eine Versöhnung mit Bambi. Dafür muss sie erneut zu einer Lüge greifen. Conor muss einen wichtigen Sponsor an Land ziehen. Leider lässt er seinen Frust auf Nika ausgerechnet an dem Mann aus. Als Ringo sich dagegen sperrt, Jakob anzuzeigen, will Benedikt die Sache selbst in die Hand nehmen und macht sich auf die Suche nach Beweisen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ingo hängt der Streit mit Vanessa nach. Er beginnt, sich zu fragen, ob er sie so hängen lassen und Jenny wirklich ihrem Schicksal überlassen kann. Chiara weiß nicht mehr weiter und betrinkt sich. Dann wacht sie in einem fremden Bett auf und hat keine Ahnung, wie sie dort gelandet ist. Maximilian leugnet, Gefühle für Nathalie zu haben. Als er sie jedoch mit einem anderen Mann sieht, kann er nicht umhin, sich einzumischen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Katrin schmerzlich an Johannas Ablehnung erinnert wird, versucht sie, ihre Einsamkeit mit Alkohol zu betäuben. Um einen Kundentermin einzuhalten, setzt sie sich völlig übernächtigt und verkatert hinters Steuer - mit fatalen Folgen. Leon stellt erschüttert fest, dass Nina nicht bereit ist, Robert für ihn zu verlassen. Während Nina der klare Schlussstrich sichtlich guttut, bricht es Leon das Herz.