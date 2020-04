14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Henning ist fassungslos, als er sich von seinem Bruder in aller Öffentlichkeit als Mörder beschimpfen lassen muss. Das "Heideecho" zerreißt ihn genüsslich in der Luft. Dann muss Henning erfahren, dass die Stadt nach dem Eklat nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten will. Dank Bruno steht nun seine Existenz auf dem Spiel. Freddy bemüht sich nach Kräften, Pia zu gefallen. Als Pia ihn als Frontmann bei der Demo gegen Umweltsünder Feddersen einsetzen will, muss Freddy ihr gestehen: Feddersen ist sein Vater.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Tim macht es zu schaffen, dass er als werdender Vater zwar in der Nähe des Ungeborenen ist, aber in seiner Rolle als Boris nur den Onkel spielen kann. Gegenüber Paul stellt er die Überlegung an, Nadja seine wahre Identität zu offenbaren. Christoph versucht herauszufinden, wer Arianes Urne haben könnte und tatsächlich kann er die Verwechslung aufklären. Ariane kann nun endlich ihrem verstorbenen Ehemann den letzten Willen erfüllen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nachdem für Easy und Ringo feststeht, dass sie ein Kind haben wollen, dass Easys und Kiras Gene trägt, fehlt ihnen nur noch die passende Leihmutter. Als Sina sich wider Erwarten Bambis und ihrer Familie annähert, kann Luke das nur mit großer Unzufriedenheit hinnehmen. Jakob verspricht reumütig, alle Bedingungen zu erfüllen, die Saskia an ihr Bleiben knüpft. Doch ist ihre Ehe dadurch wirklich noch zu retten?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ben ist sich eigentlich sicher, dass die Genehmigung der Umbaupläne für das A40 nur noch reine Formsache ist, aber dann steht plötzlich die Bauaufsicht bei ihm auf der Matte. Nathalie hofft, dass sie und Maximilian doch noch eine Chance haben könnten, aber dann wird sie von ihm erneut barsch abgewiesen. Derweil erkennt Jenny, dass sie ihr Leben endlich wieder aktiv in die Hand nehmen muss, und fasst einen folgenschweren Entschluss.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren und Alexander sehen ein, dass sie Gerners und Yvonnes Gastfreundschaft überstrapaziert haben, und ziehen zurück in ihr Bau-Chaos. Alexander leiert ein Interview mit den Regionalnachrichten an - denn das Glück ist ja bekanntlich mit den Mutigen. Emily wirft sich für ein Date in Schale und behauptet Paul gegenüber, dass sie abends auf ein Mode-Event gehe. In Wahrheit macht sie sich auf den Weg in das Hotel, in dem Aaron sie erwartet.