14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Henning sieht ein, dass er überreagiert hat, und beschließt, seinen Teil des Hofes doch nicht zu verkaufen, um den Frieden in der Familie irgendwann wieder herstellen zu können. Doch dann erfährt er von Alex, dass Judith Briefe von Heike gefunden hat und muss fürchten, dass seine Affäre mit Heike auffliegt. Ben und Luke geben die Hoffnung nicht auf, doch noch das Kontorhaus gemeinsam kaufen zu können. Aber schon kocht erneut ein Streit zwischen Tina und Britta hoch.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Trotz Michaels Versuchen, Natascha zum Bleiben zu überreden, hält diese an ihrem Entschluss fest. Ihre Freunde überraschen Natascha daraufhin mit einer schönen Abschiedsfeier. Als sie spät in der Nacht zum "Fürstenhof" zurückkehrt, gibt Natascha vor Eva zu, dass sie an ihrer Entscheidung zweifelt. Durch einen Zufall hört Linda mit an, was Dirk seinem Sohn angetan hat. Wütend stellt Linda Dirk zur Rede und macht ihm klar, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben will.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob bemüht sich aufrichtig, seine Beziehung mit Saskia zu retten. Dann führt ihn sein Hass auf Benedikt erneut in Versuchung. Till muss schmerzhaft erkennen, dass Ute ihm die Vertauschung der Babys niemals verzeihen wird. Soll er dennoch um ihre Liebe kämpfen? In den schönsten Momenten mit ihrer Mutter wird Leni von plötzlicher Traurigkeit übermannt, weil sie an den Tod denken muss, doch Jana weiß ein Rezept dagegen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Niclas denkt nicht daran aufzugeben. Er will Maximilian auf keinen Fall entkommen lassen. Tatsächlich findet er einen Weg, ihn zu lokalisieren. Zudem könnte er auch belastendes Material gegen Maximilian beschaffen. Jenny bittet indessen Deniz darum, Annabelle abzuholen. Das liegt eigentlich nur daran, dass sonst niemand Zeit hat, aber Deniz sieht das anders. Er geht davon aus, dass Jenny mit dieser Bitte einen Hintergedanken verfolgt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Katrin völlig betrunken verbal um sich schlägt, stellt Maren sie kurzerhand unter die kalte Dusche. Was bleibt, ist pure Ernüchterung und Scham. Katrin entzieht sich hastig und glaubt, dass sie sich allein aus dem Alkoholsumpf befreien kann. Während Merle weiter alles daran setzt, sich an Rosa heranzumachen, bekommt Erik zufällig mit, dass Merle ausgerechnet bei der Lehmann-Bank ein Praktikum macht. Das kann doch kein Zufall sein.