14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen (Wh. der 1. Staffel)

Petra plant zum 50. Geburtstag ihres Mannes Thomas eine Überraschungsparty. Alles läuft bestens an, doch dann jagt ein Problem das nächste und die Partyplanung gerät arg ins Wanken. Tochter Tanja verkündet: Sie ist schwanger. Und Petra trifft überraschend ihre Jugendliebe Nick wieder. Doch dann der Schock: Petra beobachtet, dass Thomas Tanjas beste Freundin Miriam küsst.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Besorgt machen sich Steffen, Linda und Franzi auf die Suche nach Dirk. Die Angst um Dirk ist berechtigt, denn Linda entdeckt Dirks Rollstuhl auf dem Steg am See. Mit einer unerwarteten Geste gelingt es ihr gerade noch rechtzeitig, Dirk daran zu hindern, sich in den See zu stürzen. Robert hat das Gefühl, dass ihm Evas Bruder Jacob am Telefon nicht die Wahrheit gesagt hat. Er vermutet, dass sich Eva doch bei ihm in Italien aufhält oder er zumindest wissen könnte, wo seine Schwester steckt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt lässt sich zwar auf seine Eignung als Leberspender für Jakob testen, hat aber nicht vor, dem verhassten Bruder zu helfen. Doch dann erweist er sich als Jakobs letzte Hoffnung. Conor lenkt den Frust über die Trennung von Nika in musikalische Kreativität um und gewinnt so neuen Kampfgeist. Rufus glaubt fälschlicherweise, dass Lotta erneut gegen ihn rebelliert. Doch dann erfährt er, dass sie in Wahrheit Rücksicht auf ihn nehmen wollte.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Finn wirkt für einen Moment wie paralysiert, als er Lucie im Pool treiben sieht. Er kann sie retten, doch irgendetwas scheint ihn zu belasten. Richards Hoffnungen, Georg einen Ausstieg aus dem Zentrum schmackhaft zu machen, scheinen sich zu zerschlagen, denn der hat ganz andere Pläne. Chiara möchte klären, was der Kuss mit Ina zu bedeuten hatte, doch die ist durch die Sorge um Lucie komplett abgelenkt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily und ihre Freunde versuchen zu verhindern, dass sich der Shitstorm auf Vleder BAG auswirkt. Die Verkaufszahlen stagnieren, und einige Vertriebspartner wollen nicht mit Emilys Namen in Verbindung gebracht werden. Maren wird an ihrem Geburtstag von Alexander überrascht: Er hat bezüglich ihrer Weltreise Nägel mit Köpfen gemacht. Doch als sie feststellt, dass sie bereits in drei Wochen starten werden, überkommen Maren berechtigte Zweifel.