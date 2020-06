14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen (Wh. der 1. Staffel)

Uli hat das Angebot in Tadschikistan Tanja zuliebe abgelehnt. Als sie davon erfährt, dass der Auslandseinsatz einen Karrieresprung für Uli bedeuten würde, beschließt sie, ihn nach Tadschikistan zu begleiten. Am Tag seines Examens konfrontiert Marc seinen Vater mit seiner Entscheidung, die Prüfung nicht zu machen. Unterdessen haben sich Petra und Alice wieder versöhnt und rätseln darüber, warum sie nicht zu Lynns Ladies Lunch eingeladen sind.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe (Wh. der 6. Staffel)

Coco plant für ihr erstes richtiges Date mit Michael das perfekte Abendessen. Ihr Vorhaben geht leider schief. Doch zu ihrem Erstaunen wird aus dem Katastrophenabend trotzdem ein sehr nettes Date mit Michael. Werner leckt seine Wunden in Bezug auf Charlottes neue Beziehung zu Friedrich, während André mit den hohen Reparaturkosten für das kaputte Dach seines Hofs im Périgord hadert. Werners Hilfeversuche können André leider auch nicht trösten.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Till möchte aus den Mietwohnungen Eigentumswohnungen machen, damit er Sina ausbezahlen kann. Eva passt dieser Ausweg nicht in den Kram. Saskia kann die Entscheidung, ob sie Jakob eine weitere Chance geben kann, nicht mehr vertagen und beschließt, ehrlich zu sein. Nika hat sich beim Versuch, Sex mit Conor zu haben, in eine missliche Lage gebracht. Nun schämt sie sich Conor gegenüber, doch er liebt Nika, so chaotisch sie auch ist.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Finn versucht, seine Erinnerungen zu verdrängen. Das scheint zu gelingen, bis sein Bruder Justus in Essen auftaucht. Nathalie wird von Sehnsucht nach Maximilian erfüllt und will ihm helfen. Trotz Richards Abraten will sie der Polizei die Wahrheit sagen. Chiara ist entsetzt, als Vanessa sie nach einer Patientenverfügung von Niclas fragt. Sie kann ihren Vater nicht aufgeben und fällt eine Entscheidung.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren und Alexander sind ernüchtert, dass weder Familie noch Freunde an ihrem letzten Abend in Berlin Zeit für sie haben. Da kommt in den beiden der Verdacht auf, dass Lilly eine Überraschungsparty für sie geplant haben könnte. Tuner findet einen Ausweg aus der brenzligen Situation, sodass seine beiden Dates weiter ahnungslos bleiben. Tuner glaubt, sich jetzt zwischen den beiden entscheiden zu müssen.