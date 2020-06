14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen (Wh. der 1. Staffel)

Petras Tag könnte nicht besser beginnen: In der Zeitung wird ihre Arbeit für das Traumazentrum hoch gelobt - und sie bekommt den Job im "Drei Könige". Hacki wird aus der WG geschmissen und schleicht sich im "Drei Könige" ein. Jule erwischt ihn und bietet ihm an, zu ihr zu ziehen. Hacki ist glücklich, doch als Marc vor Jules Tür steht und ebenfalls um Obdach bittet, fühlt sich Hacki in seiner Sorge, nur der Lückenbüßer zu sein, bestätigt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Werner sorgt sich um Robert, denn der macht die Nacht durch und ist am nächsten Morgen nicht aus dem Bett zu kriegen. Er will nichts hören und auch niemanden sehen. Doch dann taucht plötzlich Valentina auf. Als sie Robert in diesem desolaten Zustand sieht, ist sie alarmiert. Bela übertreibt es mit seiner Diät und hungert. Lucy ist besorgt und macht ihm klar, dass er ihr nichts beweisen muss. Doch Bela intensiviert sein Training, was dazu führt, dass er ausgerechnet vor Paul einen Schwächeanfall erleidet.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Ute erfährt, dass Benedikt glaubt, sie lehne eine Heirat ab, will sie ihm kurzerhand selbst einen Antrag machen. Wie wird er darauf reagieren? Eva kocht vor Wut, als Sina ihr vorwirft, sie verhält sich unprofessionell. In ihrem Frust lässt sie sich wieder auf Luke ein. Vivien und Tobias starten zusammen das Vorhaben, gesund zu essen. Aber in ihren Berufsalltag ist das nur schwer zu integrieren.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Die Familie hält in der Krise um Maximilians Verhaftung zusammen - bis ein schwacher Moment von Simone ungeahnte Folgen hat. Das Geständnis, das Nathalie abgelegt hat, läuft ins Leere und sie kann Maximilian nicht aus dem Gefängnis holen. Ihre Angst um Maximilians Schicksal wird unerträglich. Ina schmerzt es, dass Chiara nach ihrer Trennung allein dazustehen scheint und sie bittet Vanessa, ihrer Schwester beizustehen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren bricht wie verabredet ohne Alexander zum Bahnhof auf. Dort wird sie immer ungehaltener, als Alexander nicht auftaucht und sie ihren reservierten Zug verpassen. Erik kann sich nicht überwinden, Vanessas Angebot anzunehmen. Er glaubt, bei Merle bleiben zu müssen. Doch als sich Merles Schulwechsel überraschend schnell organisieren lässt, lösen sich Eriks Zweifel auf. Schließlich willigt er endlich ein und bricht nach Taiwan auf.