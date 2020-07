14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tanja sieht in ihrem Leben keinen Sinn mehr, auch der neue Fernseher, den Uli ihr schenkt, kann sie nicht aufmuntern. Als sie plötzlich keine Luft mehr bekommt, bringt Uli sie ins Krankenhaus. Doch ihre Atemnot hat keine physischen Gründe und der Arzt rät ihr zu einer Therapie. Miriam versucht mit allen Mitteln, Thomas dazu zu bewegen, eine Haushälterin einzustellen - allerdings ohne Erfolg. Als der sie auch noch mit Petra vergleicht, flippt sie aus.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Bela fühlt sich von Paul provoziert und fordert ihn zu einem Wettrennen heraus. Lucy findet das Laufduell der beiden kindisch und an Bela nagen Zweifel, ob er sich nicht doch zu weit aus dem Fenster gelehnt hat. Fabien will Vanessa von der Idee einer Crowdfunding-Kampagne überzeugen. Durch eine solche Kampagne könnte sie viel Geld sammeln, um sich optimal auf die deutsche Fechtmeisterschaft vorzubereiten.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Lukes Plan, Sina weiter in sich verliebt zu machen, gerät in den Hintergrund, als er in ihrer Praxis auf einen Jungen aufmerksam wird, der offensichtlich misshandelt wird. Nika ist mit Conor extrem glücklich und vernachlässigt ihre Arbeit. Als Bambi harte Seiten aufzieht, bringt er Nika in die Bredouille. Janas drastische Demonstration ihres freien Willens zeigt bei ihrer Mutter Wirkung. Es kommt tatsächlich zu einer Versöhnung.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone und Richard trauen Justus trotz allem nicht über den Weg. Um keine unangenehmen Überraschungen zu erleben, durchleuchten sie gründlich seine Vergangenheit. Lucie sorgt dafür, dass Justus dahinterzukommen droht. Ben ist von seinen aufkommenden Gefühlen für Kim völlig überfordert und weiß nicht, wie er mit der neuen Situation zurechtkommen soll. Deshalb versucht er, wieder Distanz zu Kim zu schaffen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Shirin flüchtet sich in die Arbeit, doch im Gespräch mit Lilly kommt alles wieder hoch. John stellt sie zur Rede und will endlich wissen, was mit ihr los ist. Die Seefelds haben vergessen, dass ihr Auszugstermin ansteht. Ihr Hausverwalter lässt sich nicht erweichen und besteht auf eine Räumung. Als auch Nina mit einer Charmeoffensive bei ihm scheitert, beschließt sie, Schneider mit seiner eigenen Taktik zu schlagen.