14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Special: Astrid und Alex - eine Liebe in Turbulenzen

Vor dem Re-Start am 6. Juli bringt ein Special in Erinnerung, was in der laufenden Staffel bisher geschah.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Beim Training auf der Wiese findet Vanessa Roberts Ehering. Als sie ihm den Ring zurückgibt, wird er von seinem Schmerz über Evas Verlust wieder eingeholt. Vanessa aber glaubt, sie habe etwas Gutes getan und fordert einen angemessenen Finderlohn von Robert. Um seine Fortschritte zu verbergen, trennt sich Dirk von Paul als Physiotherapeuten und schafft es geschickt, dass Linda sein Training vorübergehend übernimmt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Rufus verbietet Lotta, auf ein Konzert zu fahren. Doch Lotta hat einen Plan B. Britta, die sich von Ute übergangen fühlt, will Jakob wieder aus der Wohnung werfen, aber dann entdeckt sie, dass Jakob durchaus Qualitäten als Mitbewohner hat. Luke bestreitet Nika gegenüber, sich in Sina verliebt zu haben. Doch dann muss er erkennen, dass er echte Gefühle für sie entwickelt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ina erkennt, dass ihr der platonische Umgang mit Chiara zunehmend schwerfällt. Als dann auch noch völlig unerwartet Inas ehemalige Freundin auftaucht, wird die Lage kompliziert. Zwischen Lena und Marian ist es beinahe zu einem Kuss gekommen. Danach hinterfragt Marian seine Gefühle, zumal er spürt, dass Lena die Annäherung zwischen ihnen sucht. Doch will er sich wieder auf eine Beziehung mit Lena einlassen trauen?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Felix hat mitbekommen, dass Katrin zurück in der Stadt ist. Trotz der Umstände hinter Katrins Rückkehr kennt Felix wenig Skrupel und überfällt Katrin mit einer Erpressung. Tuner hat sich, zu Emilys Entsetzen von Kate überzeugen lassen, ihr Kaffee zu geben. Jetzt ist die Kleine völlig überdreht. Emily verdonnert Tuner dazu, Kate müde zu spielen. Er findet an dieser Aufgabe aber überraschend viel Spaß und macht sich mit Kate einen lustigen Abend.