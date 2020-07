14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Thomas warnt Gunter vor dem jungen David Wagner, der sich für das Gut interessiert. Dann wird Hannes angefahren, der Fahrer ist David Wagner. Gunter fragt sich, ob Thomas recht hatte. Wer ist David wirklich? Amelie wird weiter von Carsten Witte mit Nachrichten bombardiert, und er taucht trotz Hausverbot im "Stint" auf. Schockiert erkennt Amelie, wie weit Witte schon in ihre Privatsphäre vorgedrungen ist.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

André freut sich auf einen ausgelassenen Salsa-Abend mit Linda. Doch Dirk macht ihm einen Strich durch die Rechnung und kommt auch zu der Veranstaltung. Anstatt feurig mit Linda durch die Nacht zu tanzen, muss André Dirk den Vortritt lassen. Steffen und Tim drohen erneut wegen Franzi aneinanderzugeraten, was Michael jedoch verhindern kann. Steffen ärgert sich zwar weiterhin über Tim, zeigt aber Größe und erzählt seiner Freundin nichts von dem Streit.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina ist wie vor den Kopf gestoßen, als Luke ihr aus dem Weg geht. Sie erkennt, dass sie tatsächlich mehr für ihn empfindet als nur Freundschaft. Till hat es satt, immer gegen Eva zu verlieren. Wird er Benedikts Rat beherzigen, sein Erbe mit schmutzigen Mitteln zu retten? Easy setzt alles daran, Geld für die heimliche Auslandsadoption aufzutreiben. Er ahnt nicht, dass auch Ringo eigene Pläne hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone will Justus' Taktlosigkeit ignorieren. Als Justus Richard von seiner Gala-Idee überzeugen kann, macht sie sich Sorgen um den Zusammenhalt. Ben will die verfahrene Situation auflösen und sich nun doch auf ein geteiltes Sorgerecht einlassen. Daraus wird erst mal nichts. Marian ist sehr angetan, als Alexander ein Angebot von einem Top-Fußballinternat in Bayern erhält, aber Lena stellt sich quer.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrins letzte Hoffnung hat sich zerschlagen, Felix' Drohung etwas entgegensetzen zu können. Sie gibt endgültig auf und überlässt Felix das Feld. Tuner erfährt erschrocken, dass er sich offensichtlich ein Doppeldate eingebrockt hat. Er bittet Nihat inständig um ein geschicktes Ablenkungsmanöver und hastet zum Vereinsheim. Dort angekommen versucht er Hannah wegzulotsen, bevor Lisa sie entdecken kann.