14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie und Torben genießen ihre Verliebtheit und funktionieren bei einem Künstler-Treffen als perfektes Team. Da zerstört eine Schlagzeile Amelies Glück: Stalker Carsten Witte stellt sich öffentlich als Opfer von Amelies Intrigen dar. Das WG-Leben mit Simon entwickelt sich so gar nicht, wie Vivien das erhofft hat. Sie kommt zu dem Schluss, dass sie sich diesen Typen aus dem Kopf schlagen muss. Dumm nur, dass Simon jetzt auf einmal die Versöhnung sucht.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Urs stellt Vanessa ein Ultimatum: Sie hat jetzt noch zwei Tage Zeit, ihm den Tresorcode zu besorgen oder er veröffentlicht das belastende Material. Wird sich Vanessa erneut auf die illegalen Machenschaften ihres Ex-Trainers einlassen? Andrés Plan, sich vermeintlich mit Dirk zu versöhnen, geht schief. André sieht seine Felle davonschwimmen und drängt Dirk daraufhin, aus seinem Rollstuhl aufzustehen. Als dieser seiner Aufforderung nicht nachkommt, trifft André eine folgenschwere Entscheidung, die Dirk in Lebensgefahr bringt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva scheitert mit ihrem Plan, Benedikt von seinem Darlehen an Till abzubringen. Daraufhin übernimmt Luke das Ruder, was schlimme Konsequenzen für Ute hat. Als Bambi den wahren Wert von "Madame Rouge" erfährt, will er das Bild nutzen, um Till in seiner finanziellen Notlage zu helfen. Sein Plan ist jedoch nicht ganz ausgereift. Aus Trotz übertreibt Leni die Forderung ihrer Mutter, Spaß zu haben, und nimmt Drogen. Sie erlebt einen Horrortrip.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nathalie und Chiara sind nach Maximilians Prozess beide fertig mit den Nerven. Zwischen den ehemaligen Freundinnen entbrennt ein erbitterter Streit. Finn will sein Leben wieder unter Kontrolle bringen und sucht den Mann auf, dem Georg die Schuld für Finns Jugendsünde in die Schuhe geschoben hat. Marian ist ernüchtert, dass Kim seine Gefühle nicht erwidert, und fragt sich schließlich, ob er seiner eigenen Verliebtheit trauen kann.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Leon findet vor der Tür ein mysteriöses Päckchen. Nina ist argwöhnisch, doch Leon öffnet das Paket neugierig. Nina hat eine Reise auf die Malediven gewonnen und sieht sich plötzlich mit den Erinnerungen an Fuerteventura konfrontiert. Während Paul sich mit seiner Einschränkung abgefunden hat, erfahren Emily und Philip, dass Dr. Fowler in Berlin ist. Die beiden entscheiden, Paul nichts zu sagen. Doch dann trifft Paul selbst auf die Ärztin.