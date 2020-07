14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta lässt Luke wegen Alkoholvergiftung ins Krankenhaus bringen. Sie ist geschockt von den Ereignissen und merkt, dass ihre Gefühle für Luke doch noch nicht vollständig erkaltet sind. Pia löscht versehentlich ihre wichtige Präsentation, doch Astrid bringt sie auf die Idee eines "Live Vortrags" auf dem Ziegenhof. Das läuft so hervorragend, dass Astrid eine Möglichkeit findet, mit der man den Hof retten könnte: Anschauungsunterricht für Schulen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Da Vanessa ausfällt, verdonnert Leonard Amelie dazu, mit Paul am Business-Lauf teilzunehmen. Doch Amelie verläuft sich und Paul macht sich entnervt auf die Suche nach seiner Laufpartnerin. Da entdeckt er eine unbekannte Frau, die sich scheinbar in den See stürzen will. Steffen und Franzi freuen sich auf den Business-Lauf. Doch zuvor erfährt Steffen, dass Tim zuletzt schon wieder Franzis Nähe gesucht hat. Während des Laufs kommt es zum Streit zwischen Tim und Steffen, in dessen Folge die Kontrahenten auf der Zielgeraden aneinandergeraten.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt macht sich auf, um Ute zu retten. Till ist jedoch schneller und wird zu Utes Retter. Zwischen den beiden kommt es zu einem Kuss. Vivien stellt fest, dass sie seit neun Monaten mit Tobias zusammen ist. Ihre früheren Beziehungen sind in genau diesem Monat immer zerbrochen. Als Sina erfährt, dass sie Luke anscheinend weniger bedeutet als gedacht, reagiert sie pragmatisch und beendet die Beziehung.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus ist nicht bereit, sich von dem Bauschaden ausbremsen zu lassen, und bemüht sich, die Kontrolle zu behalten - was nur mäßig gelingt. Nathalie erfährt, dass Finn schuld an ihrer Suspendierung ist, und Finn setzt alles daran, sich wieder mit ihr zu versöhnen. Jenny und Ingo sind nach einem klärenden Gewitter miteinander im Reinen und sich einig, dass sie beide als Singles vollkommen zufrieden sind.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Philip wird hellhörig, als Tuner nach einem heftigen Streit mit Paul ausgelassen zu einer Untersuchung ins Krankenhaus kommt. Obwohl Tuners Blutwerte unauffällig sind, verdichtet sich Philips Verdacht, Tuners Wesensveränderung hänge mit seinem neuen Herzmedikament zusammen. Nazan greift zu einer Notlüge, um eine Besprechung über ihre App zu vermeiden. Trotzdem zeigt sich Felix später bei der Auswahl eines App-Designs unerwartet konstruktiv.