14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Pia verschweigt den kleinen Unfall, den sie während der Fete auf dem Hof hatte. Bruno entdeckt die Überreste der Party, doch wider Erwarten versteht er sich gut mit Anton. Schließlich willigt er auch in das Schul-Projekt ein. Amelie ist im Hotelstress. Doch Torben überrascht sie mit einem Wellness-Urlaub in den eigenen vier Wänden. Danach erträgt Amelie sogar Hund Betty und Schwein Gertrude.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

André verliert vor Linda die Fassung und bezichtigt Dirk erneut, sie alle zu manipulieren. Als Linda André daraufhin unterstellt, er hätte Wahnvorstellungen, sieht er keinen anderen Ausweg mehr, als die Beziehung mit Linda zu beenden. Arianes Ex-Mann Karl checkt im "Fürstenhof" ein und ist ganz angetan von dem schönen Hotel. Spontan schlägt er Ariane vor, aus dem Schloss eine exklusive Schönheitsklinik zu machen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paco und Jana drehen Videobotschaften für besondere Tage in Lenis zukünftigem Leben. Dabei kommt es zu einer unerwarteten Wendung. Als Rufus droht, in eine Abwärtsspirale zu geraten, nimmt Britta sich seiner an. Doch dann reißt eine schockierende Nachricht auch ihr den Boden unter den Füßen weg. Ute verheimlicht Benedikt ihren Kuss mit Till. Als Till von ihr fordert, zu ihren Gefühlen zu stehen, wird Ute klar, was sie wirklich will.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Deniz erkennt nach dem Sex mit Jenny, dass er einen großen Fehler begangen hat. Ihm wird klar, dass er seinen Seitensprung Marie keineswegs verheimlichen darf. Nathalie kämpft verzweifelt darum, Maximilian noch einmal sprechen zu können. Als es ihr tatsächlich gelingt, spricht sie eine große Frage aus. Indessen macht Jessy deutlich, dass Ina eine klare Entscheidung zwischen ihr und Chiara treffen muss.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni ist völlig schockiert, als sie von Shirins Verwicklungen erfährt. Sie ist nun fest entschlossen, Shirins Identität an ihre Kollegen weiterzugeben. Dann erfährt John von dem Phantombild. Maren fühlt sich an Katrins Zustand mitschuldig und gibt ihr deutlich zu verstehen, dass sie Hilfe braucht. Katrin sträubt sich anfangs noch dagegen, denn sie will Maren jetzt auf keinen Fall sich selbst überlassen.