Freddy gesteht Pia bei "Rote Rosen" seine Liebe. In "Sturm der Liebe" wird Michelle von ihrem Ex erpresst. Bei "Unter uns" landen Saskia und Bambi ein weiteres Mal im Bett.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Als Anton Pia versetzt, ergreift Freddy seine Chance. Der Plan geht auf, Pia verabredet sich mit ihm. Doch was Freddy für ein Date hält, ist für Pia nichts weiter als ein Treffen unter Freunden. Pia stellt Freddy irritiert zur Rede und der rückt endlich mit der Wahrheit raus - er ist in sie verliebt. Gunter und David verstehen sich als Vater und Sohn immer besser. Dennoch bleibt Gunter misstrauisch, ob David es nicht doch auf sein Vermögen abgesehen hat.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michelle erhält einen unangenehmen Anruf ihres Ex-Freundes, der seinen Schmuck wiederhaben will. Doch den hat Michelle aus Liebeskummer im See versenkt. Und jetzt droht er sogar mit einer Anzeige und seinem Anwalt. Tim hadert, ob er Nero weiter leiden lassen soll, obwohl der Tierarzt seinem Pferd keine Chance mehr gibt. Franzi appelliert leidenschaftlich an ihn, Nero nicht aufzugeben. Und so setzt Tim seine letzte Hoffnung in einen Wunderheiler für Tiere.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Rufus lässt die Angst um Lotta nicht los. Dann bringt Luke ihn auf die Idee, eine eigene Suchaktion zu starten. Doch was hat Luke mit Lottas Verschwinden zu tun? Easy sieht seiner familiären Zukunft mit Ringo voller Vorfreude entgegen, muss jedoch eine weitere Enttäuschung verkraften. Saskia und Bambi landen ein weiteres Mal im Bett. Die beiden beschließen, es als Paar zu versuchen. Vor Jakob verschweigt Bambi jedoch seine neue Nähe zu Saskia.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Finn kämpft vergeblich gegen seinen Vater. Dann taucht zu allem Überfluss auch noch ein Schatten seiner Vergangenheit auf. Marie leidet unter Deniz' Seitensprung, obwohl er alles dafür tut, ihr seine Liebe zu beweisen. Sie glaubt zu erkennen, dass er sie gar nicht liebt. Nathalie versucht weiterhin, an eine Zukunft mit Maximilian zu glauben, obwohl ihr das schwerfällt. Maximilian macht derweil seinen Fehler wieder gut.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily und Paul können ihr Glück kaum fassen, als Philip ihnen mitteilt, dass Dr. Fowler doch noch Gelder auftreiben konnte, mit denen Pauls OP finanziert werden kann. Wird jetzt alles wieder gut werden? Nina und Leon sind gleichermaßen schockiert, als Sunny ihnen mitteilt, dass sie ausgerechnet Alexanders Kamera im Internet erworben hat, die Kamera, die vor einiger Zeit aus der Wohnung der Seefelds gestohlen wurde.