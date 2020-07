Amelie macht sich in "Sturm der Liebe" Hoffnungen auf Tim. Jana und Paco planen in "Unter uns" ihren Hochzeitstanz. Später wagt John bei "GZSZ" einen gefährlichen Alleingang.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie bittet Gunter zu ihrer eigenen Beruhigung, das vereinbarte Vorkaufsrecht schriftlich festzuhalten, worauf der sich aber nicht einlassen will. Amelie ist alarmiert - und nimmt den Auftrag eines russischen Sammlers an, für einen Millionenbetrag ein bestimmtes Originalbild zu besorgen. Gerade beschließt Gunter, in Sachen David wieder auf sein Herz zu hören, da erfährt er, dass der von ihm beauftragte Ermittler in Davids Camper eingebrochen ist.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nero ist auf dem Weg der Besserung und Tim hält in der Nacht zusammen mit Amelie Wache im Stall. Diese macht sich daraufhin Hoffnungen auf ihren Schwarm. André bemerkt, dass Robert plötzlich viel entspannter ist. Neugierig bohrt er bei ihm nach, was der Grund dafür ist. Robert ziert sich zunächst, André die Wahrheit zu sagen. Doch schon bald gibt er den Widerstand auf, denn er hat tatsächlich Gesprächsbedarf.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt deutet Till gegenüber an, dass er den Kredit aus Rache hat platzen lassen. Für Till lässt das nur einen Schluss zu: Benedikt weiß von seinem Kuss mit Ute. Jana und Paco planen mit Leni ihren Hochzeitstanz. Doch in die fröhliche Stimmung platzt ein Paket für Jana - mit tödlichem Inhalt. Luke lässt sich nicht davon abbringen, die Stadt mit Sinas Geld zu verlassen. Während Nika am Boden zerstört ist, erhält Luke eine unerwartete Nachricht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ben merkt immer mehr, dass Kim ihn nicht kaltlässt. Als es zu einem nahen Moment zwischen den beiden kommt, kann er sich ihr nicht länger entziehen. Chiara ist eifersüchtig, als sie Ina mit Jessy sieht, und sucht erneut Inas Nähe - was Ina schließlich zu einer klaren Ansage provoziert. Justus stellt fest, dass Simone und Richard ihm immer noch misstrauen. Das torpediert seine Pläne, und er beschließt, etwas zu ändern.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nina und Leon geraten in einen Streit über die gemeinsame Wohnungseinrichtung, bis sie die Sorge um Maren ausbremst, die sich noch nicht aus Hamburg gemeldet hat. Ob ihr etwas passiert ist? Toni hat erfahren, dass Torben Kunze aus der U-Haft entlassen wird. Sie hängt sich an seine Fersen und beschattet ihn, allerdings bringt das nicht sofort Resultate. Ungeduldig plant John einen Alleingang, der ihn in ernsthafte Gefahr bringt.