Ariane jagt Christoph in "Sturm der Liebe" Todesangst ein. Benedikt macht bei "Unter uns" Schluss mit Ute. In "GZSZ" beobachtet Felix Nazan zufällig bei einem Date.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anton will Freddy helfen und coacht ihn, wie er lässiger wirken kann. Freddy soll ihm dafür bei seiner Musik helfen. Pia ist über diese neue Allianz sehr verwundert und befürchtet, dass sie nun beide als Freunde verloren hat. Britta macht sich Vorwürfe, dass sie selbst schuld an Lukes Wutausbruch war. Als Astrid ihr klarmacht, dass sie so etwas nie denken darf, kann Britta ihre Trauer endlich zulassen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph warnt Karl unter vier Augen vor den Machenschaften seiner Ex-Verlobten. Als Ariane von Christophs intriganten Einflüsterungen erfährt, arrangiert sie eine Begegnung mit ihm und jagt Christoph demonstrativ Todesangst ein. Paul und Michelle erklären sich dazu bereit, Lucy beim Verteilen ihrer Flyer zu helfen. Kurz darauf erhalten Bela und Lucy eine Hiobsbotschaft: Für die Flyer-Aktion hätten sie eine Genehmigung gebraucht und jetzt droht ihnen eine Ordnungsstrafe.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute ist baff, als Benedikt sich plötzlich von ihr trennt. Dann erfährt sie, dass er von ihrem Kuss mit Till weiß. Sie will für ihre Liebe kämpfen. Paco und Leni wird schockiert bewusst, dass Janas Leben dem Ende entgegengeht. Als die Todespillen ankommen, haben beide Angst, dass Jana sie ohne Abschied verlassen wird. Luke kehrt in die Schillerallee zurück, um seinen betrügerischen Plan zu vollenden. Seine plötzliche Rückkehr weckt Nikas Argwohn.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Marie gehen die Bilder von Deniz' Seitensprung nicht aus dem Kopf, und obwohl Deniz nicht aufgeben will, kann Marie nicht mehr mit ihm zusammen sein. Chiara und Ina nähern sich einander an, nachdem sich Ina für ihre Vorwürfe entschuldigt hat. Erst jetzt wird Chiara richtig klar, was sie für Ina empfindet. Kim glaubt nach dem Kuss, dass sich zwischen ihr und Ben mehr entwickeln könnte. Doch Ben ist dazu nicht bereit.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Felix beobachtet Nazan zufällig bei einem Date. Er kann nicht anders als Nazan einen Spruch zu drücken. Es kommt zu einem Streit, der dummerweise live und vor dem Finanzvorstand übertragen wird. Toni kann John aus seiner Notlage befreien, allerdings kennt Kunze nun ihr Gesicht, und an eine Beschattung ist nicht mehr zu denken. Zornig sieht Toni keinen Sinn mehr in weiteren Ermittlungen, als eine neue Spur sie zu einer Dash-Cam führt.