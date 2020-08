Das passiert heute in den Soaps

TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

Alfons kündigt in "Sturm der Liebe" seinen Posten als Chef-Portier. Bei "Alles was zählt" trennt sich Ina von Jessy. Später wird Nina in "GZSZ" um Geld erpresst.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Für einen Moment scheint es, als könnten Gunter und David sich über ein Schachspiel annähern. Aber David kann seinem Vater nicht vergeben, dass der einen Detektiv auf ihn angesetzt hat. Pia leidet darunter, ihre Freunde verloren zu haben. Anton und Freddy schließen sie aus und Jolina hat nur noch Augen für Freddy. Dabei weiß Pia nicht, dass Freddy insgeheim immer noch in sie verliebt ist und Jolina lieber heute als morgen wieder loswerden will.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alfons ist der Meinung, dass er nicht mehr gut genug für seinen Job ist, und kündigt seinen Posten als Chef-Portier. Doch es fällt ihm schwer, sich auf das Rentner-Dasein einzustellen, und er beginnt sich zu fragen, ob seine Kündigung nicht doch etwas übereilt war. Unter dem Deckmantel eines lockeren Abendessens unter mehreren Kollegen lädt Paul Michelle zu sich nach Hause ein. Michelle wundert sich schnell, wieso keiner von Pauls angekündigten Gästen auftaucht.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Rufus hofft, durch eine Lösegeldübergabe Lotta zurückzubekommen. Seine Hoffnungen werden jedoch bitter enttäuscht. Ringo nimmt sich vor, so schnell wie möglich wieder schuldenfrei zu sein. Doch dadurch gerät Easy in ein emotionales Dilemma. Derweil kochen in der Schillerallee die Gerüchte um Saskias Affäre mit Bambi hoch. Wie werden Sina und Jakob mit den Neuigkeiten umgehen?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard fürchtet um "InkaKraft", weil Rohstofflieferungen ausfallen. Justus plant die Rettung des Rohstoffs und übernimmt so immer mehr die Kontrolle über das Tacla-Geschäft. Als Jenny sich Ingos Therapie nicht stellen kann, ist sie frustriert - aber dann macht sie sich klar, wie weit sie schon gekommen ist. Ina will Jessy nicht länger belügen und trennt sich von ihr. Als sie sich Chiara offenbaren will, stößt sie auf ein Hindernis.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nina ist entsetzt, als sie plötzlich vor einer alten Bekannten steht: Ihre Zellengenossin aus der U-Haft ist auf freiem Fuß und erpresst sie um Geld. Ein schöner Abend endet mit einem Schock: Emily klemmt versehentlich Pauls frisch operierte Hand in der Tür ein. Paul und Emily befürchten, dass Pauls Genesung gefährdet ist. Doch Paul wird klar, dass sein Glück nicht an seiner Hand, sondern an seiner Familie hängt.