Bei "Rote Rosen" muss Torben für die Charity-Aktion als Clown einspringen. Dirk und Linda brechen in "Sturm der Liebe" in Karls Gästezimmer ein. Bei "GZSZ" findet Jonas eine mysteriöse Notiz von Alexander.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Torben fehlen für seine Charity-Aktion zwei Clowns, nachdem Merle und Gunter abgesprungen sind, und so muss Torben selbst ran. Amelie amüsiert sich über einen Torben im Kostüm des dummen August und springt für ihn sogar über ihren Schatten: Mit Witz und Charme rettet sie seinen Spendenauftritt. Henning steht finanziell mit dem Rücken zur Wand und lässt die Teilungsversteigerung des Hofes anordnen. Alex und Astrid sind schockiert.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Da Christoph in Thailand nicht weiterkommt, bittet er Linda telefonisch um eine DNA-Probe von Karl. Gemeinsam mit Dirk bricht Linda daraufhin in Karls Gästezimmer ein und es gelingt ihnen, so an ein paar Haare von Arianes Ex-Mann zu kommen. Lucy hat nach der Trennung von Bela die Hoffnung, dass sie auf jeden Fall Freunde bleiben werden. Diese Hoffnung nimmt Bela Lucy schnell, als er ihr traurig aber bestimmt klarmacht, dass er sich aus der gemeinsamen Agentur zurückziehen wird.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva gerät in Bedrängnis, als Sina sich von ihr lossagt, doch im Krieg gegen Till ist ihr jedes Mittel recht. Jana glaubt an einen freundlichen Wink des Schicksals, als sie erfährt, dass sie im Gewinnspiel gewonnen hat. Der Gewinn hat einen schalen Beigeschmack. Als Jakob auf Utes Wunsch hin bei Benedikt um Asyl bittet, lässt dieser ihn überraschend bei sich einziehen. Der Beginn einer ungleichen Brüder-WG.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Finn macht einen großen Schritt in Sachen Vergangenheitsbewältigung. Er ahnt, wem er das zu verdanken hat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner ahnt, dass Felix ihm etwas anhängen will. Er sucht fieberhaft nach einem Weg, um an Informationen zu gelangen. Im Büro schafft er es schließlich, über Felix' Handy an dessen Kontakt bei einer Schweizer Bank zu kommen. Als Jonas einen Schlüssel mit einer mysteriösen Notiz von Alexander findet, macht er sich mit Merle auf die Suche nach dem passenden Schloss. Alle ihre Theorien, was Alexanders Geheimnis sein könnte, zerschlagen sich.