Das passiert heute in den Soaps

TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" verletzt Amelie Linda unabsichtlich bei einer Polo-Übung. Eine Hellseherin bietet Rufus und Britta bei "Unter uns" Hilfe an. Später erreicht Lilly in "GZSZ" ein schockierender Anruf.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tina glaubt nicht an Antons wilde Spekulationen über Walters frühere CIA-Zugehörigkeit. Als Walters Rückenschmerzen nicht besser werden, beschließen Tina und Merle, dem leidgeprüften Mann Cannabis aus dem Wendland zu besorgen. Gunter hört von einem Erdrutsch, von dem sein Hof in Ecuador betroffen sein könnte. Er müsste sofort abreisen, doch er hadert vor Thomas damit.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Tim gibt Amelie eine erste Übungsstunde im Polo. Bei ihren Schlagversuchen produziert Amelie jedoch einen Querschläger, der Linda heftig am Hinterkopf trifft und niederstreckt. Durch das Auffinden der Zeitkapsel wird deutlich, dass ein Wunsch von Hildegards Liste unerfüllt blieb: Sie wollte schon immer mal nach Rio de Janeiro! Alfons überrascht Hildegard daraufhin mit Flugtickets nach Brasilien.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als eine Hellseherin ihre Hilfe bei der Suche nach Lotta anbietet, weist Rufus sie ab - im Gegensatz zu Britta. Tatsächlich findet Britta eine Spur. Als Nika von Luke einen vermeintlichen Beweis dafür erhält, dass er keine geheime Agenda mehr verfolgt, versöhnt sie sich mit ihm. Als Tobias klar wird, dass Stinker langsam in die Jahre kommt, überschüttet er ihn mit liebevoller Sorge, sehr zu Stinkers Unmut.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard will hinter Justus' Rücken eine neue Tacla-Plantage suchen. Um Justus im Blick behalten zu können, engagiert er einen Krisenmanager, unwissentlich, dass Justus diesen gut kennt. Deniz leidet sehr unter der Trennung von Marie. Die Erinnerung an ihr gemeinsames Glück weckt seinen Kampfgeist. Während Lucie Moritz' Rückkehr aus New York entgegenfiebert, zögert er die Konfrontation mit ihr hinaus.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Lilly und Jonas bekommen überraschend Besuch, über den sie sich sehr freuen. Sie wollen eine kleine Party zu dritt zu Lillys Geburtstag organisieren. Lilly feiert ausgelassen - bis sie ein alarmierender Anruf erreicht. Toni versucht, sich selbst davon zu überzeugen, dass der Umzug mit Erik und Merle an den Stadtrand das Richtige für sie ist. Doch je mehr Erik sich auf das Familienleben freut, desto weniger behagt Toni die Vorstellung.