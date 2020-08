In "Sturm der Liebe" sucht Steffen die Schuld für den Unfall seiner Mutter bei Tim. Easy muss in "Unter uns" einen kriminellen Nachwuchs-Rapper fotografieren. Bei "GZSZ" will Moritz ein letztes Mal auf volles Risiko spielen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gunter ist auf dem Sprung nach Ecuador und freut sich für Thomas, denn der wird Großvater. Jule bekommt ein Kind! Einmal mehr wird Gunter bewusst, dass er allein ist. Astrid ist entschlossen, sich an die Absprache mit Judith zu halten. Doch dann laufen sich Astrid und Oskar ungeplant über den Weg - und werden prompt von Judith gestellt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Steffen sucht die Schuld für den Unfall seiner Mutter bei Tim. Als Franzi Tim verteidigt - schließlich war er es nicht, der Linda mit dem Ball getroffen hat - kommt bei Steffen prompt wieder die Eifersucht hoch. Verletzt lässt er Franzi einfach stehen. Vanessa wird Zeugin, wie eine fremde Frau Robert scheinbar flirtend zublinzelt. Schnell wird klar, dass die Unbekannte, Cornelia Holler, sich um den Job der Hausdame bewirbt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Easy muss einen kriminellen Nachwuchs-Rapper fotografieren, doch es ist Ringo, der zuerst eine folgenschwere Begegnung mit dem "Teenie-Gangster" hat. Saskia kämpft mit Heißhungerattacken und will mit Bambis Hilfe abnehmen. Beim gemeinsamen Sport übernimmt Saskia sich jedoch. Rufus lässt sich von Britta überzeugen, der Hellseherin, die er zuvor abgewiesen hat, eine Chance zu geben. Seine Hoffnung wird schwer enttäuscht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kim, die Mutter von Niklas, ist in ihren Entscheidungen hin und hergerissen, deshalb ist sie dankbar, als sie in ihrem Gefühlschaos wegen Ben Ablenkung bei Marian findet. Dabei ermutigt sie ihn jedoch nur, um ihr Herz zu kämpfen. Marie lässt es nicht unberührt, dass Deniz unter der Trennung von ihr leidet und hartnäckig um ihre Beziehung kämpft. Sie weiß aber nicht, wie sie ihm wieder vertrauen soll.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz hat auf volles Risiko gespielt und dabei alles verloren. Er startet einen letzten Versuch und schöpft dafür seinen Dispo voll aus. Doch auch dieses Mal verliert er. Erik blockt Tonis Gesprächsversuche ab und behauptet ihr und Merle gegenüber, es sei in Ordnung, dass sie ihren Umzug nach Britz so kurzfristig absagen. Doch als der Vermieter ihnen wegen der Miete keinen Millimeter entgegenkommen will, geraten Toni und Erik in Streit.