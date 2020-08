Linda bemerkt in "Sturm der Liebe", dass Dirk seine Beine wieder bewegen kann. In "Unter uns" verliert Paco beim Junggesellenabschied seine Eheringe. Später soll Tuner bei "GZSZ" Patenonkel für Kate werden.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anton verhält sich nach seinem erotischen Traum eigenartig gegenüber Freddy, was diesen und Pia sehr wundert. Doch Anton weiß selbst nicht, wie ihm geschieht, und ist froh, als er endlich eine "harmlose" Erklärung für alles findet. Carla vertritt Alex mit großem Vergnügen im "Stint", denn der hat spontan beschlossen, Oskar als Eltern-Betreuer auf seiner Kita-Reise zu begleiten.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Linda lässt ihre Gefühle für Dirk langsam wieder zu, worüber sich Steffen sehr freut. Doch dann macht sie eine Beobachtung, die alles auf den Kopf stellt: Dirk bewegt im Schlaf kurz die Beine. Entsetzt fragt sich Linda, ob André die ganze Zeit Recht hatte und Dirk allen nur etwas vormacht. Vanessa behauptet in ihrer Not, in Paul verliebt zu sein. Um ihre Lüge zu untermauern, beginnt sie mit Paul zu flirten, sobald Robert in der Nähe ist. Allerdings zieht sie damit Michelles Aufmerksamkeit auf sich.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Till ist aufgeregt, er hat einen Kaufinteressenten für das Haus. Doch bei dem Besichtigungstermin gibt es eine böse Überraschung. Bei seinem Junggesellenabschied kommen Paco die Eheringe abhanden. Um sie zurückzubekommen, beginnt eine furiose Jagd. Währenddessen hat die überforderte Saskia Bambi verschwiegen, dass sie schwanger ist. Während sie selbst noch herausfinden muss, ob sie das Kind will, erschließt sich Bambi die Wahrheit selbst.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara stößt Ina nach wie vor von sich. Ina ist hartnäckig und gibt nicht auf. Sie hat eine Entscheidung getroffen. Endlich kann sie Chiara sagen, dass sie sie auch liebt. Nach einer Auseinandersetzung mit Justus wird Finn bewusst, welche große Stütze Justus ihm in letzter Zeit war. Er beschließt etwas zurückzugeben.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nihat ist beruhigt, als ihm die Maklerin versichert, dass das Vereinsheim nach dem Verkauf genau so erhalten bleiben soll wie bisher. Doch dann erfährt er, dass er belogen wurde. Tuner hat bei Kate versagt, und ausgerechnet er soll jetzt ihr Patenonkel werden? Aufgebracht behauptet Emily, bereits Sunny gefragt zu haben. Während Emily und Paul darüber in Streit geraten, muss Emily feststellen, dass sie Tuner zu Unrecht beschuldigt hat.