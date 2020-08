Das passiert heute in den Soaps

Bei "Unter uns" versöhnen sich Bambi und Saskia nach ihrem Streit wieder. Ben und Kim sind in "Alles was zählt" von ihrem One-Night-Stand überfordert. Bei "GZSZ" gesteht Moritz Gerner den illegalen Verkauf der Kette.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Henning ist misstrauisch, als er erfährt, dass in Lüneburg Fracking-Maßnahmen geplant sind. Er zählt eins und eins zusammen, stoppt die Versteigerung und genießt den Triumph gegenüber Gregor. Tina lässt sich von Lilly um den Finger wickeln, sodass Freddy als Nachhilfelehrer bleiben darf. Ben ist sauer, weil Tina sich in die Erziehung einmischt - und diese fragt sich, warum Patchwork so kompliziert ist.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Paul lässt nichts unversucht, um bei Michelle zu punkten. Unterdessen verfolgt sie ihren Traum, eine Weltreise zu machen, und versucht dafür erneut den Schmuck aus dem See zu bergen - ohne Erfolg. André gaukelt Michael bei einem Abendessen vor, dass er unter der Leere des Wohnzimmers leidet, weil sie ihn an die Leere in seinem Leben erinnert. Rosalie bleibt nichts anderes übrig, als mitzuspielen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Saskia macht Bambi schwere Vorwürfe wegen seines Umgangs mit Jakob. Bambi gelingt es zwar, sie zu versöhnen, doch dann treten Komplikationen mit dem Baby auf. Nach dem Streit mit Conor ist Luke da, und fängt Nika vermittelnd auf. Sie ahnt allerdings nicht, dass Luke dabei ihre Beziehung torpediert. Ringo und Easys Nerven werden von Julius auf eine harte Probe gestellt. Während Easy Verständnis zeigt, reißt bei Ringo der Geduldsfaden.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone und Richard ahnen nicht, dass Justus ihnen fast auf die Schliche kommt. An Maximilians Stick zu kommen, wird auch schwieriger als gedacht. Die Tatsache, dass Deniz bei Annabelles Einschulung Zeit mit Jenny verbringt, macht Marie wahnsinnig. Sie muss erkennen, dass sie eifersüchtig ist. Ben und Kim sind überfordert von ihrem spontanen Sex und der Frage nach dessen Bedeutung. Beide sind unschlüssig, wie sie damit umgehen sollen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz gesteht Gerner, dass er keine andere Möglichkeit sah, als die Kette zu versetzen, um seinen Laptop reparieren lassen zu können. Gerner löst die Kette wieder aus, doch dann erfährt er, dass Moritz auch Yvonne angepumpt hat. In letzter Sekunde kann Tanja Maren retten. Die schwört, nicht suizidgefährdet zu sein, was Tanja ihr nicht glaubt. Sie verheimlicht den Vorfall vor ihren Geschwistern und will Maren nicht allein lassen.