"Alles was zählt": Malu nimmt Justus' Heiratsantrag glücklich an

Bei "Rote Rosen" muss Alex nach seinem Unfall ins künstliche Koma versetzt werden. In "Sturm der Liebe" steigt die Oldtimer-Rallye am Fürstenhof. Justus macht Malu in "Alles was zählt" einen Heiratsantrag.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Alex ist mit den manipulierten Bremsen schwer verunglückt. Astrid gelingt es mit Hennings Hilfe, ihn in letzter Sekunde aus dem Wagen zu retten. Alex hat ein Schädel-Hirn-Trauma und muss ins künstliche Koma versetzt werden. Amelie verfolgt ihren eigenen Plan und hofft, dass Gunter seine Meinung über seine Nachfolge wieder ändert. Dann jedoch erfährt sie schockiert, dass der Prozess gegen Carsten Witte beginnen soll.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Der Tag der Oldtimer-Rallye ist gekommen und der "Fürstenhof" ist in Feierstimmung. Werner ist froh, dass die Rallye auch von der Presse positiv aufgenommen wird. Paul gesteht Michelle, dass es ihm am liebsten wäre, wenn sie die Weltreise absagen und bei ihm bleiben würde. Michelle ist fassungslos. Sie hat so lange von dieser Reise geträumt und will sie auf keinen Fall aufgeben.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva behauptet gegenüber Ute, sie hätte auch eben erst von Tills Unfall erfahren. Diese Lüge fliegt allerdings sehr schnell auf. Vivien hat Probleme mit der Abnahme von Blut. Damit sie üben kann, stellt sich Tobias als Versuchskaninchen zur Verfügung. Bambi fühlt sich von Jakobs Einmischung in Saskias Geburtsvorbereitung zunächst provoziert. Aber dann wird ihm klar, dass Jakob auch bloß ein guter Vater sein will.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Finn ist ernüchtert, als er erlebt, wie Malu den Heiratsantrag von Justus annimmt. Diesem Glück will er nicht im Wege stehen. Für Kim läuft es gut, und sie freut sich darauf, endlich ihre Arbeitgeberin Isabelle kennenzulernen. Doch diese Freude erweist sich als einseitig. Chiara kann sich so gar nicht mit einer vorgetäuschten Beziehung zu Yannick anfreunden - bis sie erkennt, wie gut das bei ihren Fans ankommt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Emily sich bei Gerner erkundigen will, was für Rechte Tuner hat, erfährt sie entsetzt, dass Gerner Tuner bereits beraten hat. Der Streit zwischen Emily und Tuner eskaliert, und Tuner droht, vor Gericht zu gehen. Yvonne kann nicht fassen, dass Moritz sie derart verraten hat, und lässt ihn ihre ganze Enttäuschung spüren. Während Laura ein schlechtes Gewissen hat, weil sie Yvonne das Leid nicht erspart hat, kocht in Moritz Wut hoch.