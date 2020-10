In "Sturm der Liebe" nimmt Franzi Steffens Heiratsantrag an. Eva und Till versöhnen sich bei "Unter uns". Chiara zweifelt in "Alles was zählt" an ihrem neuen Trainer.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gitte erhält ein Päckchen aus dem Nachlass ihres früheren Geliebten, eines Fotografen. Bruno erfährt von Gittes Vergangenheit als Model und beginnt, sich Sorgen zu machen: Wird er diese weltgewandte Frau halten können? Walter glaubt enttäuscht, Merle habe eine Affäre mit Jens, als er ihn in Boxershorts bei ihr ertappt. Merle ist das Missverständnis nicht unrecht und belässt es dabei.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Franzi nimmt Steffens Heiratsantrag an und die beiden stürzen sich sofort in die Planung der Feier. Als Franzi auf Tim trifft, erzählt sie ihm von der bevorstehenden Hochzeit. Er reagiert auf diese Neuigkeit zwar gelassen, doch innerlich zieht es ihm den Boden unter den Füßen weg. Rosalie verplappert sich und erzählt Michael, dass sich Cornelia Hals über Kopf in Robert verliebt hat. Doch ganz ohne Hintergedanken hat sie Cornelia nicht in diese peinliche Situation gebracht.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paco und Leni geraten in Streit, als Paco die Geisterbeschwörung unterbricht. Doch die beiden erhalten eine letzte Botschaft von Jana. Saskia ist von den heimlichen Rivalitäten zwischen Bambi und Jakob gestresst. Mit einem gemeinsamen Projekt will sie die beiden zusammenschweißen. Eva und Till erkennen, dass sie Noah zuliebe ihren Kleinkrieg beenden müssen. Nur haben sie völlig gegensätzliche Vorstellungen, wie das ablaufen soll.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richards Zuversicht, durch den Kredit wieder Oberwasser zu haben, fällt in sich zusammen, als der Kredit von der Bank weiterverkauft wird. Vanessa kommt durch Yannick auf die Idee, dass ihre Zukunft vielleicht noch andere Möglichkeiten bietet als ein weiteres Kind. Chiara teilt Maries Begeisterung für den neuen Trainer nicht, der ihr seltsam vorkommt. Marie wirft ihr vor, einfach eifersüchtig zu sein.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonne sieht ein, dass sie Moritz gegenüber zu nachsichtig ist, und nimmt ihn ins Krankenhaus mit, um ihm Lauras Leidensweg vor Augen zu führen. Moritz entschuldigt sich bei Laura und bietet ihr einen Neustart an. Sunny und Emily feiern Sunnys Abschied mit einer Partynacht. Dummerweise verschläft Sunny ihren Flug und beschließt, einen Zug zu nehmen. Als sie endlich aufbrechen will, streikt die Bahn. Das Schicksal will sie nicht gehen lassen.