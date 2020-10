Gitte rettet in "Rote Rosen" Brunos Hof. Bei "Sturm der Liebe" geht Alfons auf die Suche nach einem Meteoriten. Luke kommt bei "Unter uns" hinter Roberts Plan.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tina und Ben freuen sich sehr auf ihren Nachwuchs und beschließen, das süße Geheimnis vorerst für sich zu behalten. Was der temperamentvollen Tina sichtlich schwer fällt. Bruno beschleicht das Gefühl, dass ihm Gitte in ihre alte glamouröse Welt entgleitet. Aber er erlebt eine große Überraschung: Gitte hat das geheimnisvolle Bilderrätsel ihres verstorbenen Exfreundes gelöst und rettet damit auch Brunos Hof.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alfons vermutet, dass ein Meteorit in Bichlheim niedergegangen ist. Engagiert macht er sich mit seiner Sonde auf die Suche danach, doch ohne Erfolg. Aber die Enttäuschung währt nicht lange, denn der Meteorit hat in den Sonnbichler'schen Garten eingeschlagen. Tim erinnert sich plötzlich bruchstückhaft an die Sekunden seiner Ohnmacht: Er stand an der Schwelle zum Tod und Franzi hat ihn davor bewahrt, diese zu überschreiten.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Saskia wünscht sich, dass ihr Sohn nach der Scheidung ihren Nachnamen trägt. Doch Jakob weigert sich, und Saskia steht vor einer schweren Entscheidung. Luke hat den Plan von Robert, Jakob und Britta durchschaut. Ratlos, wie es nun weitergehen soll, braucht Robert erst einmal Abstand. Vivien stellt enttäuscht fest, dass Tobias in ihrer Beziehung nicht mehr der Aufmerksamste ist, ganz im Gegensatz zu Sebastian.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus ist alarmiert, als Richard ihn mit einer offenen Drohung zurücklässt. Und das ist berechtigt, wie sich zeigt, als sich Justus' Ex-Freundin meldet. Ina redet sich weiter ein, kein Problem damit zu haben, dass Chiara sie öffentlich verleugnet - bis sie erneut zurückstecken muss. Vanessa wirbt bei Christoph für die Idee, mit einer humanitären Organisation nach Afrika zu gehen. Christoph überrascht sie mit einem Kompromiss.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner und Katrin deuten Felix' Ausraster als gutes Zeichen. Felix befürchtet, dass er vom Vorstand abgewählt wird. Als die ihm eine letzte Chance geben, stellen Gerner und Katrin sich darauf ein, dass Felix sich rächen will. Als Lilly eine leidenschaftliche Nacht mit einem Date verbringt, hat Nazan wieder Liebeskummer. Sie bedauert, dass es in ihrem Liebesleben nicht so einfach läuft. Doch auch Lilly hat ihre Probleme.