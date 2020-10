"Alles was zählt": Die stolze Isabelle (r.) will sich vor Kim keine Blöße geben

Bei "Rote Rosen" ist Tina angesichts der Hochzeitsvorbereitungen übernervös. Ariane besticht in "Sturm der Liebe" Werners Geschäftsfreund. Bei "Alles was zählt" hat Isabelle unterdessen Geldsorgen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tina zeigt sich wenig nervenstark bei den Hochzeitsvorbereitungen. Als Alex in die Anprobe platzt, reagiert sie über. Astrid, die nichts von der Schwangerschaft weiß, ist genervt von Tinas Hysterie. Thomas fühlt sich als Gutsbewohner zweiter Klasse und zieht ins Hotel. Als er Eigenbedarf gegenüber Walter anmeldet, der in Johannas Wohnung wohnt, hat er Pech: Johanna will, dass Walter bleibt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vanessa ist enttäuscht: Gegenüber einem alten Freund hat Robert sie nur als Kollegin vorgestellt. Trotzig beginnt sie daraufhin mit einem Kellner zu flirten, um Robert eifersüchtig zu machen. Ariane besticht Werners Geschäftsfreund, sodass dieser seinen Kredit, mit dem Werner den "Fürstenhof" retten wollte, zurückzieht. Gleichzeitig versucht sie Selina dafür zu gewinnen, Christoph für sie auszuspionieren.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Trotz ihres Hasses auf Luke muss Sina sich fragen, ob er fähig wäre, kaltblütig einen Menschen zu töten. Bei ihrem Versuch, Janas letzten Rat zu befolgen, stößt Leni an ihre Grenzen. Als sie schon aufgeben will, hat sie unverhofft eine Eingebung. Saskia bringt es nicht über sich, eine Härtefallscheidung wegen Gewalt in der Ehe anzustreben. Als Jakob von ihren Gründen erfährt, beweist er ihr, wie richtig diese sind.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus' alte Wunde bricht auf, als Richard in seiner Vergangenheit wühlt. Malu ahnt nichts davon und ist von Justus' Verhalten völlig verunsichert. Isabelle ist finanziell am Ende, aber sie versucht, nach außen weiter den Schein zu wahren. Doch Kim blickt hinter ihre Fassade. Chiara hofft, Ina mit einem romantischen Date wieder zu besänftigen. Ina kann nicht mehr leugnen, wie sehr sie die Heimlichtuerei mit Chiara belastet.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Während Nihat daran scheitert, Tuner aufzuhalten, bestärkt Emily Tuner in seiner Entscheidung. Tuner verabschiedet sich mit einem Brief, der Emily nicht kaltlässt. Als Lilly es nicht schafft, ihrem Date Nic klarzumachen, dass aus ihnen nichts wird, hat Nazan Mitleid mit ihm und übernimmt kurzerhand die Aufgabe. Als Lilly sich später entschließt, Nic doch noch mal zu treffen, muss Nazan gestehen, dass sie übergriffig war.